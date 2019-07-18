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Fuat Oktay: Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de meydana gelen sel felaketi ile ilgili "Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir" dedi. TBMM Genel Kurulu, '11'inci Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Levent Gök...

Fuat Oktay: Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de meydana gelen sel felaketi ile ilgili "Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir" dedi.
TBMM Genel Kurulu, '11'inci Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Hükümet adına görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de yaşanan sel felaketi ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verdi. Oktay, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Oktay, şöyle konuştu: "İş makinaları bölgeye sevk edilmiştir. Can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakinen takip ediyoruz, hasar tespit çalışmaları yine valiliğimizin öncülüğünde devam etmekte. Gerek mahsur kalmış olan, gerek sonradan kurtarılmış olan, gerek afette zarar gören vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapmak üzere çalışmalarımız çok sıkı şekilde sürüyor. Bu vesile ile sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımıza bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum."
 

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