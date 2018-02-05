Fotoğraflar// Başbakan Yıldırım, PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlandı
05 Şubat 2018 Pazartesi 16:44
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