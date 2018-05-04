: Abdullah Gül: Böyle bir ziyaret oldu. Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil.
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: Abdullah Gül: Böyle bir ziyaret oldu. Herkesin gözü önünde oldu. Gizli kapaklı değil.
04 Mayıs 2018 Cuma 13:55
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