Fikri Işık, Arapça münazara şampiyonu öğrencileri tebrik etti

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda dünya birincisi olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 7-11 Nisan tarihleri arasında Doha'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda dünya birincisi oldu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık bugün okulu ziyaret ederek öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti. Başbakan Yardımcısı Işık'ı okul önünde karşılayan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' adlı şiirini okudu. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Işık, "Kızlarımızın elde ettiği başarıdan dolayı hem kızlarımızı hem öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. İmam hatip lisesinde okuyan öğrencilerin Arapçayı öğrenmesi dinin doğru anlaşılması, dinin kaynaklarından bizzat öğrenilmesi ve bugün dini tahrip etmeye çalışan aşırı uçlara ve insanları yönlendirmeye çalışan insanlar açısından da önemli. Bu açıdan imam hatip liselerimizin çok ama çok önemi var. Sadece Arapçanın öğrenilmesi değil, Arap ülkelerinin girdiği yarışmada çok iyi performans gösterip bu başarıyı elde etmeleri hepimizin göğsünü kabarttı" dedi.

Kendisinin de bir imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirten Işık, şöyle konuştu:

"Ben de imam hatip lisesi mezunu olan arkadaşınız olarak ayrıca iftihar ettim. Tebrik ediyorum ve onları yetiştiren başta Arapça hocaları olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Emek veren, gayret gösteren okul müdürümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bu okul sadece Arapçada dünya birincisi olmakla adını duyurmayacak, her alanda Türkiye'nin en iyi öğrencilerini yetiştiren bir kurum olarak adından söz ettirecek. İmam hatiplerden beklentimiz sadece dini ilimlere odaklanmaları değil, dini temeli sağlam olan ama hayatın her alanına atılan öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmek."



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