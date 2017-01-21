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Feyzioğlu: Türk Milleti Türkiye Cumhuriyetine'ne sahip çıkacaktır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılacak referandumda Türk Milleti'nin, egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağını söyledi.

Feyzioğlu: Türk Milleti Türkiye Cumhuriyetine'ne sahip çıkacaktır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılacak referandumda Türk Milleti'nin, egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacağını söyledi. Feyzioğlu, "Türk Milleti, bölünme ve kalıcı istikrarsızlık anayasasına izin vermeyecektir. Vekillerin sahip çıkamadığı Meclis'e Türk Milleti sahip çıkacaktır" dedi.

Feyzioğlu, İzmir Barosu'nun düzenlediği "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" başlıklı çalıştayda yaptığı konuşmada, Anayasada öngörülen değişikliklerin "bölünme ve kalıcı istikrarsızlık" getireceği uyarısında bulundu. Feyzioğlu şöyle konuştu:

"Türk Milleti, bölünme ve kalıcı istikrarsızlık anayasasına izin vermeyecektir. Vekillerin sahip çıkmadığı Yüce Meclis'e asil Türk Milleti sahip çıkacaktır. Davasına inanan, kazanır. Bizim hem davamıza hem Türk Milleti'ne inancımız tamdır.

NİÇİN BÖLÜNME ANAYASASI?

Cumhurbaşkanı, Türk Milleti'nin tamamını temsil eder ve kucaklar. Parti genel başkanı seviyesine düşürülmüş bir Cumhurbaşkanı ise sadece kendi partisinin il ve ilçe teşkilatlarını kucaklar. Millet bölünürse, vatan bölünür.

HALKI BÖLÜNÜRSE İSTİKRAR OLMAZ

Halkı bölünmüş bir devlette istikrar olmaz. Parti ilçe ve il başkanlarının devletin üzerine çıktığı bir ülkede istikrar sağlanmaz. Yatırımların hukuki güvenliğini bağımsız mahkemelerin sağlayamadığı bir devlette, istikrar olmaz. Milletin kendini Meclis'te görmediği ve Meclisin değersizleştiği bir ülkede istikrar sağlanamaz.

MESELE KİŞİSEL DEĞİLDİR, MESELE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MESELESİDİR

Bizim kişilerle ya da siyasi partilerle bir kavgamız yoktur. Oysa Anayasa değişikliği teklifini dayatanların tek amacı, kişiseldir. Anayasa değişikliği teklifi içinde halk yoktur. Cumhurbaşkanı elbette bir siyasi partinin aday göstermesiyle seçilebilir. Ancak seçildikten sonra, Devleti ve Milleti temsil etmesi için tarafsız olmalıdır.

Anayasa değişikliği; Türkiye'yi kimin nasıl yöneteceğinden öte, Türkiye'nin tapusunun kime ait olacağı meselesidir. Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapusunu, hiç kimseye teslim etmeyecektir. Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyet'nin tapusunun miras yoluyla intikal etmesine de izin vermeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu, Türk Milleti'ne aittir. Millet, bu tapunun bedelini, şehit kanıyla ödemiştir.

Önümüzdeki referandum, Büyük Allah'ın Türk Milleti'ne bir lütfudur. Milletimiz, referandumda egemenliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacaktır. Bundan sonra bir daha kimse bu gücü Milletten almaya teşebbüs dahi edemeyecektir.

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TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
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