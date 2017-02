Feyzioğlu: Bu sultanlık sistemidir (2)

PANELDE KONUŞTU

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Zonguldak Barosu, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Zonguldak Şubesi'nin Genel Maden İşçileri Sendikası'nda düzenlediği 'Anayasa değişikliğini tartışıyoruz' konulu panele katıldı. Türkiye'nin bugün olduğundan çok daha huzurlu, refah içinde, emeğin hakkını ödendiği, adaletli, eşitliğin sağlandığı, üretimin olduğu özgür bir ülke haline gelmesini istediklerini söyleyen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Bu millet bir şeyleri yapmaya başladı artık. Hep birlikte yapıyoruz. 16 Nisan'da işçinin, emekçinin, memurun, emeklinin, öğretmenin, öğrencinin, gencin, kadının, çocuğun, Türk milletinin bayramı vardır. Bayrama doğru koşar adım gidiyoruz. Bu anayasa değişikliğini gelmesini biz istemedik. Gelmemesi için uğraştık, geri çekilmesini talep ettik, dinletemedik. Ama madem ki geldi, o zaman bunun hayrını yaşamamız lazım. Bunun hayrı şu. Her siyasi partiden, her düşünceden, her sınıftan on milyonlarca insan birbirlerine daha önce biraz daha yabancıyken, şimdi aynı milli gaye uğruna, kol kola mücadele etmenin gururunu, mutluluğunu ve umudunu yaşıyor."

'ÜLKENİN TAPUSUNU VERMEYECEĞİZ'

16 Nisan'da ülkenin tapusunu vermeyeceklerini söyleyen Feyzioğlu, 2007'den 2017'ye kadar geçen süreye baktıklarında bu anayasa değişikliğinin imzalayanlarca veya savunanlarca hazırlanmadığını gördüklerini söyledi. Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi yönetenlerin 4'üncü defa aldatıldığı bir vahim durum olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Bizim önümüze kumpas davalarını kurdular. O tarihlerde bizler, 'bir dakika, burada bir şey oluyor. Burada hukuk ayaklar altına alınıyor. İnsanlar suçlu ilan ediliyor, tutuklu ilan ediliyor' dedik. Sonra ne oldu. TSK, milli eğitim, milli savunma, içinde milli olan ne varsa her biri küresel kuklacılar tarafından istila edildi. Sonra 2010'a geldik. 2010 anayasa değişikliğini hazırlayanlar sonra ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı 'bu anayasa değişikliğini kim hazırladıysa, bizi aldatmıştır' dedi. Buradan anlıyorum ki kendisi hazırlamamış. 'Aldatıldık' dedi. Bakın ben demedim, kendisi dedi. Niye, çünkü yargının küresel kuklacılar F Tipi suç örgütü tarafından ele geçirilmesi için yazılmıştı ve kalan milli ne varsa istila edildi. Bizi 15 Temmuz'a getiren o oldu. Başka yerde kimse suçlu aramasın" dedi.

