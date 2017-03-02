Fevzioğlu: Çift başlılığa son veriyoruz derken, memleketteki ilçe sayısı kadar 'baş' getiriyorsunuz

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, () - TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Anayasa değişikliği paketiyle çift başlılığa son verilmeyeceğini belirtti. Feyzioğlu, ''Çift başlılığa son veriyoruz derken, memleketteki ilçe sayısı kadar ‘Baş’ getiriyorsunuz ülkeye. 81 vilayete il başkanı, başkan temsilcisi, başkancık olarak atıyorsunuz. İl başkanı, tüm hakimleri sıraya dizip, 'Benim dediğim gibi karar vermezseniz, benim genel başkanım sizi sürgüne de gönderir, görevden de atar, canınızı okur' dediğinde tüm hakim ve savcılar hazır ola geçip önlerini ilikler'' dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Anayasa değişiklik paketine niçin 'Hayır' dedikleri yönündeki kampanya çalışmalarını iki gündür Konya'da sürdürüyor. Dün bir konferansa katılan Feyzioğlu ve Halaçoğlu, bugün bir otelde ortak basın toplantısı düzenledi.

Metin Feyzioğlu, Anayasa değişiklik paketiyle çift başlığının sona ermeyeceğini belirtti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 13 üyesinin 6'sını doğrudan Cumhurbaşkanı'nın atadığını, kalan 7'sinin de meclisin atadığı ve bunu da meclisin çoğunluğundaki partinin belirleyeceğini belirtti.

SİYASİ PARTİ İL BAŞKANLARI

Meclisin çoğunluğunun da Cumhurbaşkanı'nın partisi olacağını ifade eden Feyzioğlu, şunları söyledi:

''Meclisin çoğunluğu ise başkanın, genel başkanı olduğu siyasi partiden oluşuyor. Dolayısıyla Türkiye’nin her savcı ve hakimi, kaçınılmaz olarak başkanın karşısında tarafsız ve bağımsızlığını yitirecek. Başkanın karşısında bağımsız ve tarafsızlığı yitirmek, başkanı, parti genel başkanı şapkası ile il ve ilçede temsil eden, il ve ilçe başkanın karşısında bağımsız ve tarafsızlığını yitireceği anlamına geliyor. İstikrar getiriyoruz, çift başlılığa son veriyoruz derken, memleketteki ilçe sayısı kadar baş getiriyorsunuz ülkeye. 81 vilayete il başkanı, başkan temsilcisi, başkancık olarak atıyorsunuz. İl başkanı, tüm hakimleri sıraya dizip, 'Benim dediğim gibi karar vermezseniz, benim genel başkanım sizi sürgüne de gönderir, görevden de atar, canınızı okur' dediğinde tüm hakim ve savcılar hazır ola geçip önlerini ilikler. Bu bugün bu parti, yarın başka parti için olur. Bu da kabul edilemez.''

HALAÇOĞLU: KARŞIMIZA UCUBE BİR YÖNETİM ŞEKLİ GELDİ

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da, Anayasa değişiklik paketinin oldu bittiye getirilerek meclisten geçirildiğini ileri sürerek, '' Karşımıza ucube bir yönetim şekli geldi. Bunu Meclis’ten geçirenler bile, bu Anayasa değişikliğine neden 'Evet' denmesi gerektiğini bile izah edememektedirler’’ dedi.

Halaçoğlu, Anayasa değişikliğiyle meclisin devre dışı kalacağını ve Cumhurbaşkanı'nın 3-4 ili birleştirip, yeni bir yerel yönetim ortaya çıkardım diyerek valilerinde seçimle gelmesini isteyebileceğini ileri sürdü. Halaçoğlu, Anayasa değişikliği maddeleri içinde ne bir terörü ortadan kaldıran, ne de ekonomiyi düzelten bir madde olmadığını ve değişikliğin ülkeye bir fayda sağlamayacağını, sadece yasama ve yargıyı tek bir kişinin eline teslim etmek için değişikliğin yapılmak istendiğini söyledi.

''MHP'NİN YÜZDE 90'I 'HAYIR' DİYECEK''

MHP’de yüzde 90’ın üzerinde bir kesimin ‘Hayır’ diyeceğini ileri süren Halaçoğlu, ''Ülkücü gençler ve başkanlar, şu anda lider doktrin sebebiyle sessiz kalıyorlar. Normalde sandıkta 'Hayır' kullanacağını ifade ediyor'' dedi.

''BAHÇELİ, NEDEN OLDUĞUNU BANA AÇIKLAMADI''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile referandumdaki tercihiyle ilgili görüşüp görüşmediği sorulan Hallaçoğlu, ''Ben kendisiyle 2 kere konuştum. Özel konuşma da yaptım, ama neden olduğunu bana açıklamadı. Sadece söylediği; Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve hukuki sebeplerle, şu anki yönetimi hukuki bir alana sokalım ve denetleyelim oldu. Ayrıca bir beka sorunu olduğunu ifade etti. Ben de bunları kabul etmedim. Çünkü zaten beka sorunu olsa bu Anayasa neden 2019'da yürürlüğe girsin. Madem beka sorunu var, hemen gündeme konulması gerekmez mi?'' diye konuştu.

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