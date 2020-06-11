FETÖ ile Kemalist(!) açıklaması kellesini kopardı!

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayvalı, CNN Türk’teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge Programı'nda “FETÖ’yle AK Parti geçmişte bürokraside kolkola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı” demişti. Bu açıklamalara gelen tepkiler üzerine istifa kararı alan Ayvalı, “Sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır” açıklamasını yaptı.

AK Parti’nin Tanıtım ve Medya Başkanlığı bölümünde Mahir Ünal’ın yardımcılığını yapan Ayvalı, katıldığı yayında şöyle konuşmuştu:

“FETÖ’yle AK Parti kolkola diyorsunuz. FETÖ’yle AK Parti geçmişte bürokraside kolkola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Eski devlet düzeyindeki atama düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim bir müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok mücadele etmek gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur.”

Yayında bulunan avukat Salim Şen de bu sözlerin üzerine “İşte itiraf bu” dedi.

Ayvalı, istifa haberini sosyal medya hesabından şu cümlelerde duyurdu:

“Dün akşam CNNTÜRK’te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ’nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır. Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum.”