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"FETÖ'cülerle bayramlaşmamız mümkün değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partililere nasihat ederek, ''Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız, hiç bir araya gelemeyeceğiz dargın olarak değil, düşman olarak göreceğimiz gruplar var." dedi.

"FETÖ'cülerle bayramlaşmamız mümkün değil"

 AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partililere nasihat ederek, ''Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız,  hiç bir araya gelemeyeceğiz dargın olarak değil, düşman olarak  göreceğimiz gruplar var. FETÖ'cülerle bayramlaşmamız, kucaklaşmamız mümkün değildir. Bayram diye Türk ve İslam düşmanlarını göz ardı etmeyeceğiz'' dedi.

Ak Parti Kayseri il Merkezindeki bayramlaşmaya katılan  Mustafa Elitaş, partililerden PKK'lılar, DEAŞ'lılar ve FETÖ'cülerle bayramlaşmamalarını istedi. Elitaş, şunları söyledi:

"Bayramda hiç barışamayacağımız, hiç kucaklaşamayacağımız,  hiç bir araya gelemeyeceğiz dargın olarak değil, düşman olarak  göreceğimiz gruplar var. FETÖ'cülerle bayramlaşmamız ve kucaklaşmamız mümkün değildir. Nerede kripto FETÖ'cü varsa, nerde gizli Türkiye, vatan millet düşmanı varsa bayram demeden ilgili kuruluşlara söyleyeceğiz. Bayram diye Türk ve İslam düşmanlarını göz ardı etmeyeceğiz. PKK ve DEAŞ'lı varsa milletin bütünlüğüne kim engellemeye çalışıyorsa onlarla hasımlığımız devam edecektir.  Bu işleri sosyal medyadan paylaşarak değil, yetkili kurum ve kuruşlara söyleyerek onların görevlerini hızlı şekilde yapmalarını sağlayacağız.''

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