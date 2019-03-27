Fatma Şahin'den Gaziray test sürüşü açıklaması

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşü sırasında AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahin, videolu mesajında, sarf edilen cümleyi test sürüşünde duymadığını belirterek, "Haddini aşan ve kabul edilemez bir cümle" dedi.

Geçen cuma günü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) arasındaki protokol çerçevesinde inşa edilen Gaziray metro hattında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti milletvekillerinin katılımı ile test sürüşü gerçekleştirildi. Bazı kişiler test sürüşünü sosyal medya hesaplarından canlı yayınladı. Bu sırada AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in test sürüşünü izleyen vatandaşlara yönelik ifadesi görüntülere yansıdı. Görüntü, kısa sürede birçok kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Milletvekili Ahmet Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı ifade için özür dileyerek, "Sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşerilerim bilir" paylaşımını yaptı.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı ve pazar günkü seçimlerde de yeniden aday olan Fatma Şahin de, bugün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaşananlara ilişkin bir video yayımladı. Şahin, yayımladığı videoda söylenen sözlerinin kendisini derinden yaraladığını belirterek şunları kaydetti:

"Herkese merhaba, Gaziray test sürüşü sırasında yaşanan talihsiz olayla ilgili bilgi vermek istiyorum. Gaziray Türkiye'nin en büyük metro projesinin altyapısıdır. 5 yılın sonunda tamamlanmıştır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül Bey ile beraber test sürüşüne başladık. Büyük bir coşkumuz, büyük bir heyecanımız var. Rayları değiştiriyoruz, tren düdükleri geliyor, büyük bir gürültülü ortamın içerisindeyiz ve test sürüşünü tamamlamış olmanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Fakat bir gün sonra sosyal medyada bir kişinin söz etmiş olduğu laf bizi derinden yaraladı. Asla, haddini aşan bir konuşmadır, kabul edilemez. O gürültülü ortam olmayıp biz duymuş olsaydık ilk tepkiyi ben ve Sayın Bakanım verirdik. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışından geliyoruz. Çünkü biz yaratılanı, Yaradan'dan ötürü seven anlayışın mensuplarıyız. Lütfen benim takipçilerimin, beni izleyenlerin bu olayı bir de bu şekilde değerlendirmelerini istirham ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum."



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