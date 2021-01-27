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Fatih Erbakan'dan 3. ittifak hareketi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, seçim ittifakları konusuna ilişkin yaptığı açıklamada  "Üçüncü bir ittifakın omurgasını oluşturmak üzere  bir takım değerlendirmeler, görüşmeler, müzakereler yapıyoruz." dedi.

POLİTİKA 27.01.2021, 13:58 Murat Aydın
Fatih Erbakan'dan 3. ittifak hareketi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, seçim ittifakları konusuna ilişkin yaptığı açıklamada  "Üçüncü bir ittifakın omurgasını oluşturmak üzere  bir takım değerlendirmeler, görüşmeler, müzakereler yapıyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen  Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin soruları yanıtladı. 

Kafeler ve lokantalar gerekli tedbirler alınarak açılmalıdır

Pandemi döneminde esnafa verilen yardımların yetersiz kaldığını yapılan yardımlarla esnafın ayakta durmasının mümkün olmadığının altını çizen Dr. Erbakan, "Bu şartlar altında en azından esnafı kredi taksitlerinin en az 1 yıl ertelenmesi gereklidir. Kredi faizlerinin tamamı ile silinmesi veya en azından bu faizlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması son derece önemlidir. Esnafa doğrudan nakit desteğinin artırılarak devam ettirilmesi böyle sadaka boyutunda değil ciddi nakit desteklerinin artırılarak devam ettirilmesi gereklidir. Esnafımızın doğalgaz, SSK primlerinin de en azından bir yıl ertelenmesi gerekmektedir. Eğer bunlar olmazsa esnafımızın milyonlarca esnafımızın ayakta kalması, aileleriyle beraber milyonlarca insanımızın kurtuluşa erebilmesi mümkün olmaz” ifadelerine yer verdi.
Bütün restoran ve kafelerin gerekli tedbirler alınarak ve gerekli denetimler yapılarak acilen hizmete açılması gerektiğini söyleyen Dr. Erbakan “İnsanlar Türkiye’de hepinizin bildiği gibi uçakla yan yana hatta omuz omuza seyahat ediyor. AVM’lerde her türlü alışveriş yapılıyor binlerce insan aynı çatı altında bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında izdiham yaşanıyor. Bunların hiç birinde sorun olmuyor ancak sıra restoranlara, kafelere gelince hayır sizi kapatacağız, aylarca kapalı kalacaksınız. Berberler kuaförler en riskli yerler buralar da hizmete devam ediyor. Etmesin diye söylemiyoruz ama diğer taraftan restoran ve kafelere gelince kapalı tutuluyor. Yüzbinlerce mekan sahibi ve milyonlarca çalışan mağdur ediliyor. Bu uygulama sürdürülebilir de değildir, mantıklı da değildir, adil de değildir” açıklamasında bulundu.

3. İttifak için görüşmeler yapıyoruz

Örgütlenme çalışmalarını 81 il ve 900'den fazla ilçede tamamladıklarını, üye sayısında 100 bini aştıklarını anlatan Erbakan, "Biz, seçime girme yeterliliğini en kısa süre içerisinde ve milletvekili transferiyle değil, bileğinin hakkıyla kazanan bir partiyiz." ifadesini kullandı.  Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün itibarıyla partimiz tek başına seçimlere katılıp, büyük bir başarı ile çıkabilecek güce ve potansiyele sahiptir. Bununla birlikte her zaman söylediğimiz gibi Türkiye siyasetinde 24 saat çok uzun bir zamandır. Bugünden yaptığınız değerlendirmelerin gelecekte çok fazla karşılığı olmayabilmektedir. Tabiri caizse 'Dereyi görmeden paçaları sıvamamak' gereklidir. Bugün itibarıyla seçimlere tek başına girebileceğimiz gibi aynı zamanda üçüncü bir ittifakın omurgasını oluşturmak üzere de bir takım değerlendirmeler, görüşmeler, müzakereler yapıyoruz. Bu iki seçenekten birini uygulayabilmemiz mümkündür. Bütün bu değerlendirmelerimizde de en önemli mihenk taşı vatanımızın ve milletimizin selameti ve kurtuluşudur."

'Cumhurbaşkanlığı sistemi bazı değişikliklerle devam edebilir'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, sistem tartışmalarına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:
"Biz bu kadar Anayasa değişikliği yapılıp sistem değiştirildikten sonra 'Yeniden geçmişe dönelim' demeyi çok uygun bulmuyoruz. Ancak uygulanmakta olan sistemin mevcut haliyle aksayan taraflarının olduğunu görüyoruz. Bağımsız medya ve bağımsız yargı konusu, kuvvetler ayrılığı konusu... Örneğin kabinenin, milletvekillerinden seçilmiş Meclis'ten belirlenmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının yine seçilmiş kimseler olması... Aynı zamanda Meclis'e gensoru ve güven oyu gibi imkanların tekrardan sağlanması gibi düzenlemelerle, yani kuvvetler ayrılığı, denetlenebilirlik, şeffaflık prensiplerinin tam manasıyla uygulanması halinde mevcut sistemin devam edebileceğini ifade ettik. Buna da, 'Demokratikleştirilmiş Başkanlık Sistemi' dedik. Bizim önerimiz bu noktadadır."

'Sözde stratejik ortağımız ABD'den bize hayır gelmez'

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Blinken’ın Türkiye için ‘sözde stratejik’ açıklaması hakkında 'Amerika da Türkiye’nin sözde stratejik ortağıdır' değerlendirmesinde bulunan Dr. Erbakan, “Bizim yıllardan beri bir platonik aşkla bağlı olduğumuz aşkımızın aslında karşılıksız bir aşk olduğunu bir kez daha ortaya koyan Amerika’nın gerçek niyetini gerçek yüzünü milli görüşün 50 seneden beri söylediği gerçekleri bizzat ortaya koyan itiraf eden gerçekler. Amerika’nın yıllardan beri Türkiye’ye uyguladığı samimiyetsiz iki yüzlü ve hatta düşmanca tavrı nedeniyle bizim aslında Yeniden Refah Partisi olarak milli görüş olarak haklılığımızı ispatlamaktadır. Bizim yıllardan beri söylediğimiz Amerika’nın Türkiye’nin bir sözde stratejik ortak olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Özellikle Blinken’in Türkiye’yi sözde stratejik ortak olarak nitelemesi son derece samimi ve dürüst açıklama olmuş. Biz zaten bunu biliyorduk. Biz de Amerika’nın bizim için bir sözde stratejik ortak olduğunu biliyorduk” şeklinde konuştu.

#ittifak #YenidenRefahPartisi #FatihErbakan
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