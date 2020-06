Fatih Erbakan: 81 ilde tüm teşkilatlarımızla kan verip can oluyoruz!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti.

İstanbul Sütlüce'deki Türk Kızılayı binasında gerçekleşen ziyarette Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a Genel Başkan Yardımcıları Zafer Emanetoğlu, Mahmud Altunsoy ve MKYK üyesi Sanatçı Davut Güloğlu ve Denetçi Abdullah Özbey'den oluşan heyet eşlik etti.

Kan verip can olmak için 81 ilde tüm teşkilatlarımızla kan veriyoruz

Türk Kızılayı'nın Covid 19 salgını döneminde ülkemizde ve dünyada yaptığı çalışmalar ile kendilerini bir kez daha gururlandırdıklarını ifade eden Erbakan şöyle konuştu;

"Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Kızılayı, hiçbir dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın yürütmekte olduğu insani yardım, sosyal hizmet, afet,göç ve mülteci hizmetleri, gençlik hizmetleri ve kan bağışının yanı sıra, sağlık hizmetleri,eğitim, konut,barınma gibi kalıcı proje çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında büyük özveri ve başarıyla yerine getirmektedir.

Türk Kızılayı'nın; “Kan dostum, biz kötü günleri hep beraber atlattık. Şimdi sana her zamankinden çok ihtiyacımız var.Kan stoklarımız azalırken bizi yalnız bırakma. İyilik sensiz olmaz” çağrısına sessiz kalmayarak Yeniden Refah Partisi olarak STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığımızın öncülüğünde , “KAN VERİP CAN OLMAK İÇİN BİZ VARIZ, 81 ilimizde tüm teşkilatlarımızla kan veriyoruz” duyurusuyla ülkemizin kan stoklarındaki korona virüsünden kaynaklı azalma karşısında duyarsız kalmayarak 81 il ve 700’ün üzerindeki ilçe teşkilatlarını harekete geçirerek, Türkiye çapında büyük bir bağış kampanyası hamlesi başlatmış olduk. Parti mensuplarımız, her konuda olduğu gibi, kan bağışı konusunda da büyük dirayetle öncülük görevini yerine getirerek çok hayırlı bir işe daha imza atmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak, bundan böyle bu ve benzeri konularda ülkemizin menfaati gereği her zaman için her türlü işbirliği ve yardımlaşmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Kovid-19 ile çok büyük bir sınavdan geçtiğimiz bu günlerde, neslimizin korunması ve sağlık içerisinde gelişimi Milli Görüş siyasetimizin en önemli önceliklerindendir. Bu duygu ve düşüncelerle, kan bağışı kampanyasını büyük bir özveri ve başarıyla yürüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve tüm Türk Kızılayı mensuplarına teşekkürlerimizi ifade ediyor, kan ihtiyacı olan tüm hastalarımıza, gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Dr. Kerem Kınık'tan teşekkür!

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da Yeniden Refah Partisi'nin 81 ilde başlattığı kan bağışı kampanyasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bundan sonrası için de her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Kınık, Covid 19 sürecinde Türk Kızılayı'nın yaptığı çalışmalardan da bahsederek ABD ve İtalya da dahil olmak üzere 30'dan fazla ülkeye yardım ettiklerini, Türkiye'de öncülük ettikleri İmmün Plaza bağışı ile 4 bin kişiye tedavi uygulandığını aktardı.