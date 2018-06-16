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Fakıbaba: Suruç'taki olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Adalete ve yargıya inanıyoruz.

Fakıbaba: Suruç'taki olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor

 GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Adalete ve yargıya inanıyoruz. Soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır" dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığı'nca Şanlıurfa'da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bir restoranda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti'nin milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Şanlıurfalı da yer aldı. Kent sakinleriyle tek tek tokalaşıp, bayramlarını kutlayan Bakan Fakıbaba, Suruç ilçesinde 4 kişinin öldüğü kavga nedeniyle bayram yapamadıklarını söyledi. Fakıbaba, "Suruç'ta yaşanan hadiseden dolayı gerçekten bayram yapamadık. O konuya girmek de istemiyorum. Çok üzüntülüyüz. Bu olayın olmaması lazımdı. Şanlıurfa'mıza hiç uygun bir olay değildir. Bu olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Biz adalete ve yargıya inanıyoruz. Bu soruşturmanın sonucunda hak yerini bulacaktır. Ama benim seçim çalışması yapan arkadaşıma bir saldırı olmuştur. Bu bağlamda da bu olayı kesinlikle kınıyorum. İnşallah böylesi olayların olmaması için dua ediyoruz" diye konuştu. 

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