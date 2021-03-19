Faiz artırmakla dolar düşmüyor, sistem yanlış !

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını değerlendirdi. Merkez Bankası yine faiz artırdı. Politika faizi yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

200 baz puanlık faiz artırımının ardından Türkiye G-20 ülkeleri arasında Arjantin'den sonra en yüksek faiz veren ülke olurken dünya genelinde ise 7. sıraya yükseldi.

"Dolar ve faizi de kapsayan başka sorunlarımız var"

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ise doların yükselişini bu tip hamlelerle engellemenin mümkün olmadığını ifade ettti.

Hüseyin Baş, "Faiz artırmak doların çıkışının bir panzerihir midir? Bu konuda çok fazla ekonomik ahkam kesmeye gerek yok! Biz son zamanlarda faizleri artırdık, artırdık... Faizi en yüksek yüzde 24 seviyelerine kadar çıkardık. Faiz bu seviyelerdeyken dolar da 4 lira civarındaydı. Ne demek istiyorum; biz faizi artırarak doları da artırmış olduk. Demek ki faiz artırmakla dolar uzun vadede frenlenemiyor. Demek ki bizim içinde dolar ve faizin kavramının da geçtiği ancak tek başına bunlarla çözümlenemeyecek bir problemimiz var. Nereden anlıyoruz; faizi artıyoruz dolar çıkıyor, faizi düşüyoruz dolar yine çıkıyor. Burada çok fazla dillere pelenk olmuş ekonomide reformlar gerekiyor. Ben buna 'sistemin değişmesi gerekiyor' diyorum, sistem yanlış." ifadelerini kullandı.

"Tek çıkar yol BTP"

"Ekonomiyi bu hale getirenler bugün ülkenin ekonomisini düzeltmeyi vadediyor. Bu boş lakırtıdan ibaret bir durumdur." diyen Hüseyin Baş tek çıkar yol olarak BTP'nin kaldığını söyledi. BTP lideri Baş, "Siyasette, iç güvenlik hukukumuzda, dış politikamızda, ekonomide Türkiye'nin tek çıkar yolu olarak Bağımsız Türkiye Partisi kalmıştır. Bunu Türk milletinin de biran önce kendi içinde sahiplenip bizimle birlikte bir oluşumun içine girmesi gerektiğini çok önemli ve değerli buluyorum. Bugün itibarıyla artık mevcut sorunları düzeltebilecek Bağımsız Türkiye Partisi'nden başka bir kadro, başka bir görüş yoktur" şeklinde konuştu.