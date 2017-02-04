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Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'yi ziyaret edecek

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'nun, 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu...

Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu Türkiye'yi ziyaret edecek

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davet ettiği Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'nun, 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Etiyopya Cumhurbaşkanı Dr. Mulatu Teshome Wirtu'nun, 7 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı ifade edilirken, görüşmelerde, ikili ilişkiler ile gündemdeki bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı, ziyaret sırasında iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imzalanmasının öngörüldüğünü belirtti. Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'nun, Türkiye'deki diğer resmi temaslarının yanısıra Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yeni yerleşkesinin temel atma törenine de iştirak edeceği kaydedildi.

 

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