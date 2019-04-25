ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti. (FOTOĞRAF)
25 Nisan 2019 Perşembe 12:27
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu Beştepe'de kabul etti.
(FOTOĞRAF)
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