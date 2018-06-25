Erzurum'da AK Parti 1 milletvekilini İYİ Parti'ye kaptırdı (2)- Yeniden

ERZURUM'da 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri'nde AK Parti, 1 milletvekilini İYİ Parti'ye kaptırdı.

Erzurum'da 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti yüzde 67,76 oy oranı ile 281 bin 707 kişiden oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Yüzde 14.14 oy oranı alan MHP ise 58 bin 791 seçmenin oyuyla 1 milletvekilini Meclis'e gönderdi. HDP, yüzde 12.32 oran ile 51 bin 204, CHP yüzde 3.34 oran ile 13 bin 895 kişiden oy aldı.

24 Haziran seçimlerinde ise Erzurum'daki oylarında yüzde 13'e yakın düşüş yaşayan AK Parti, 4 milletvekili çıkardı. MHP, oy oranını yüzde 18.56'ya yükseltti ancak yine 1 milletvekili çıkarabildi. Yüzde 11.95 oy oranı ve 51 bin 953 kişinin oyunu alan HDP, Erzurum'dan milletvekili çıkaramadı. Yüzde 8.15 oranında oy almasına rağmen İYİ Parti, ittifak yaptığı CHP seçmeninin yüzde 4.38 ve Saadet Partisi'nin yüzde 1.77 oy oranı ile TBMM'ye 1 milletvekili göndermeyi başardı.

AK Parti oylarının düştüğü Erzurum'da, cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 72.31 oranında oy verildi. Sandığa katılımın yüzde 87.35 olduğu kentte, CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce ise yüzde 9.88 oranında oy aldı.