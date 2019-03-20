Ersoy: Namluların ülkemize çevrildiği dönemde, dünyanın en güvenli ülkesi olmayı başardık

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, hiç bir terör örgütü ve yapıya izin vermeyeceklerini belirterek, "Terör ve terörden beslenen bütün kaynaklara karşı ülkemizin içinde ve dışında verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz mücadelelerle her türlü kalleşliğin, namluların ülkemize çevrildiği bir dönemde, dünyanın en güvenli ülkesi olmayı başardık. Bundan sonra bunu, kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Batman'da, otogar açılışına katıldı. Vali Hulusi Şahin, Batman Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve protokolü üyeleri ile vatandaşların katıldığı otogar açılışında konuşan Bakan Ersoy, kayyum atanan belediyelerin kentleri değiştirdiğini kaydederek, "Değerli Batmanlılar, bizim gerçekten bir derdimiz var. Biz, bu topraklar içinde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Barış, kardeşlik ve refah içinde yaşamak istiyoruz. İşimiz de aşımız da olsun istiyoruz. Bu ülke sınırları içerisinde neyimiz varsa paylaşarak, mutlu olmak istiyoruz. Herkes işini yapsın istiyoruz. Eğer Batman’a bir belediye başkanı seçiyorsak, bu Belediye Başkanı işini yapsın. Kendisine, milletine ve halkına hizmet için gönderilen paraları, milletine hizmet için harcasın istiyoruz. Oy alan insanlara karşı sorumlu olsun istiyoruz. Desteği, oyu halkından, emri Kandil’den almasın istiyoruz. Emri başkalarından almasın istiyoruz. Bu milletin emanetine, şehrin emini olarak sahip çıksın istiyoruz" dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, terör ve terörden beslenen bütün kaynaklara karşı içeride ve dışarıda verilen mücadelenin devam edeceğini ifade ederek, "İki şeyde çok kararlıyız. Birincisi bölgemizde hizmet anlamında eksiğimiz neyse, yapılabilecek neler varsa, hepsinin yapılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama ikinci olarak da bizim bu kaynaşmamıza, huzurumuza, güven ve mutlu ortamıza göz dikenler, bize bu rahat hayatı çok görenler ve bizim kardeşliğimizi bozmak için evlatlarımızın kanından beslenenler despot anlayışını devam etmeye çalışan hiçbir örgüte, hiçbir yapıya asla ve asla izin verilmeyecek. Terör ve terörden beslenen bütün kaynaklara karşı ülkemizin içinde ve dışında verdiğimiz ve vermeye devam edeceğimiz mücadelelerle her türlü kalleşliğin, namluların ülkemize çevrildiği bir dönemde, dünyanın en güvenli ülkesi olmayı başardık. Bundan sonra bunu, kimsenin bozmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, konuşmasından sonra beraberindekilerle otogarın açılışını yaptı.



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