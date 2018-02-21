Erşad Salihi: Parçalanan Suriye, Irak'ı da İran'ı da etkiler

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - IRAK Cumhuriyeti Milli Meclisi Kerkük Milletvekili ve Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Erşad Salihi, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, "Parçalanan Suriye; Irak'ı da etkiler, İran'ı da etkiler" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (YTATAUAM) tarafından kente davet edilen Erşad Salihi, 'Ortadoğu'nun Geleceği ve Irak Türkmenleri' konferansa konuşmacı olarak katıldı. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Salihi'nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, YTATAUAM Müdürü Yunus Emre Tansü ile çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı canıgönülden desteklediklerini belirten Erşad Salihi, "Türkiye'nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı bu operasyonu biz Irak Türkmenleri olarak canı gönülden desteklemekteyiz. Suriye'deki Türkmen kardeşlerimin bu operasyonu, hep beraber desteklemeleri onların da üzerlerine düşmektedir. Türkmenleri, Bayır Bucak'tan, Hama'dan, Humus'tan koparmaya çalışmış olabilirler. Fakat bugün, Çobanbey'de, Cerablus'ta, El Bab'da aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde sizler için yeni bir umut ışığı doğuyor. Fırat Kalkanı bölgesinde Türkmenler bir araya gelip, geleceklerini yeniden inşa etmek için ayakta durmak zorundalar. Buna destek olun. Zor zamanlarda bir arada olun. Millet olarak çalışmak gerekir" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BÖLGEMİZDE BARINDIRILMASI HASSASİYET YARATTI'

Bölgedeki terör örgütleriyle Irak ve İran'ın da mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Salihi, şunları söyledi:

"Ne olursa olsun terör örgütlerinin, Irak'ın içinde, Kerkük'ün çevresinde PKK'nın, İran'ın PEJAK'ın bizim bölgemize getirmek, Sincar'ın içine PKK'yı, PYD'yi getirmenin Suriye'deki terör koridorunu korunmasından hiçbir farkı yoktur. Peki, bu tehlikenin karşısında neden sadece Türkiye dursun? İran nerede, Suriye nerede? Ben bir Irak milletvekili olarak hem de bir cephe başkanı olarak bunu açıkça söylüyorum. Iraklılar da bir süre bu işten uzak durdular. Terör örgütlerinin bölgemizde barındırılması hassasiyet yarattı. Biz İran'a da söyledik. Halk mücahitleri İran hükümdarı aleyhine çalışan bir örgüttür, terör örgütüdür. Irak içinde, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hareketlerde bulunuyordu. Ama milletvekilleri olarak onların Irak'tan çıkarılmasıyla hep birlikte durduk. Biz aynı zamanda Irak parlamentosuna ve Irak hükümetine de PKK, PYD, PEJAK'ın Türkmen bölgelerinde eli olduğunu ve onların bölgede kaldığı sürece Irak'ın toprak bütünlüğünün tehlikede olduğunu söyledik. Söylediğimiz zaman Arap ülkeleri, İran, körfez ülkeleri şunu bilmeleri lazımdır ki bugün bu terör koridorları gerçekleşmiş olursa gelecekte hiç kimse Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsetmesin. Kesinlikle Suriye parçalanır. Parçalanan Suriye; Irak'ı da etkiler, İran'ı da etkiler. Türkiye gibi bir devleti belki etkilenmez. Çünkü burada bir demokratik sistem var. Burada insanlar hak ve hukuklarını almışlardır. Ama o ülkeler halen demokrasiyi iyice kavramadıkları için en çok zararı göreceklerdir."

Erşad Salihi, konuşmasının ardından öğrencilerinin sorularını cevapladı.



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