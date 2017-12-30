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Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ?

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son çıkan KHK ile ilgili olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "Biz bir yolda, aynı dava arkadaşı...

Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ?
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son çıkan KHK ile ilgili olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "Biz bir yolda, aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda afedersiniz bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ? Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor ? Yazıklar olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek tip kıyafet konusuna ilişkin sözlerini anımsatarak, "Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' Ya sen ne cins adamsın be? Sen benim 251 şehidimin yakınlarını, benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar? Ne yapıyorlar' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok" diye konuştu.
"BU HUSUMET KERVANINA DAVA ARKADAŞLARIMIZ NASIL KATILDI, YAZIKLAR OLSUN" 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesi ile ilgili olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a isim vermeden tepki göstererek şunları söyledi:
"Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda afedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye ve haysiyet sınırını aşan cümlelerle güya hükümete ama aslında millete hakaret etmeye başladı. Hele Muğla milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız ifadelerle benim milletime saldırmıştır. Cehalet paçalarından, terbiyesizlik bunların suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyor. Tabii biz bunların tıynetini, cibiliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor ? Yazıklar olsun. Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP'nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Kusura bakmayın kardeşim, istişarede illa 'Benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum' deme hakkın yok. Orada nihai karar verici bellidir. Nihai karar verici kararını verir, yola devam edilir. Ama bunların hepsi bir tarafa, bizim kuru inadımız söz konusu değildir. Bugüne kadar böyle yürüdük. Bizim tepkimiz, ülkemizin ve milletimizin bekasını temsil eden Rabiamıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen sinsi destekleredir. Herkesi, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin nezaketine uygun hareket etmeye, küçük hesaplardan uzak durmaya davet ediyorum."

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