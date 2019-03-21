Erdoğan: Yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki mitingde yaptığı konuşmada, "Denizin altından Marmaray’ı geçirdiğimizde, Avrasya Tüneli’ni geçirdiğimiz zaman, hızlı trenlere de bölünmüş yollara da pek çok esere bu CHP zihniyeti karşı çıkmıştır. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor. Ülkenin, milletin hayrına hangi işe başlamışsak istisnasız bunları karşımızda bulduk" dedi. Savunma Sanayi'nde atılım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Eskişehir de önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada Türkiye Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEİ) var. TEİ'de ne yapacağız? İnşallah TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin, otomobillerimizin motorlarını yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir Valiliği önünde düzenlediği mitinge katıldı. Miting konuşmasından önce merhum sanatçı Kayahan’ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı çalınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerine eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, "Demiryolları inşaatlarının biz hükümete gelene kadar adeta dondurulmuş olmasının sebebi, milletimize hızlı ve konforlu ulaşım aracının çok görülmüş olmasıdır. Rahmetli Menderes, GAP için Amerika’ya kredi almaya gittiğinde 'Biz Fırat’ın Dicle'nin üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz' diyorlar bu arkadaşlar. Keban Barajı için o cahil zihniyet, 'Kurbağalara göl mü yapıyorsunuz? Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?' diye karşı çıktılar. Böyle sorumsuz liderlere sahip bu CHP. CHP sözcüleri 'Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz?' ifadeleriyle senelerce Keban Barajı’nı istemediler. İstanbul’da bugünkü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapılırken rahmetli Demirel zamanında, 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diyecek kadar kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu ülkenin yakasından düşmemiştir" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Denizin altından Marmaray’ı geçirdiğimizde, Avrasya Tüneli’ni geçirdiğimiz zaman, hızlı trenlere de bölünmüş yollara da pek çok esere bu CHP zihniyeti karşı çıkmıştır. Çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile yetişemiyor. Ülkenin, milletin hayrına hangi işe başlamışsak istisnasız bunları karşımızda bulduk. Savunma Sanayi’nde atılım yapıyoruz ki Eskişehir bunların önemli merkezlerinden bir tanesi. Burada Türkiye Tusaş Motor Sanayi A.Ş. (TEİ) var. TEİ’de ne yapacağız? İnşallah TEİ'de uçak ve helikopterlerimizin, otomobillerimizin motorlarını yapacağız."

BÜYÜKERŞEN’İ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ve ismini vermeden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i eleştirerek şunları söyledi:

"Genel Başkanı ne ki Belediye Başkanı o olsun. Dünyanın en büyük 10 projesinden 6’sını ülkemizde hayata geçiriyoruz. Her biri ayrı ayrı sabote etmek, karalamak için uğraşıyorlar. Ellerinden gelse Türkiye’yi yeniden siyasette çivisiz, ekonomide 70 sente muhtaç savunma sanayinde tümüyle dışa bağımlı hale getirecekler ama bu millet bir daha bu sefalet günlerinin geri gelmesine asla müsaade etmeyecek. Ülkemize ve milletimize şaşı bakan kim varsa hepsi şimdi seçimleri bekliyor. Sanıyorlar ki seçimlerden sonra kendilerine gün doğacak. Eskişehir’de şimdi öyle bir ahitleşme yapalım ki hepsinin hevesi kursağında kalsın. Biz ülkemizi ve Eskişehir’i sadece aşkla sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihte eşi benzeri görülmemiş hizmetlerle de kavuşturduk. Bay Kemal ne diyor '17 yıldır ne yaptınız?' Öyle mi? Bu adam herhalde bakar kör. Şimdi ben Türkiye’yi konuşmayacağım, sadece Eskişehir’i konuşacağım. Sayın Belediye Başkanının kendisi de Genel Başkanı da AK Parti iktidarına nasıl bakıyorsa hepsi ayrı bakıyor. Benim Eskişehirli kardeşlerim, biz Eskişehir’e ne yaptık sadece bunları göstereceğim. Son 17 yılda Eskişehir’e 22 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eğitimde 2 bin 907 adet yeni derslik inşa ettik. Üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi’ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için 9 bin kişi kapasiteli yurtlar açtık. Bunları biz yaptık. Bay Kemal, Türkiye değil ha bu gösterdiklerim sadece Eskişehir. Bunları senin belediyen değil, biz yaptık. Eskişehir’in burada bir dal- çık'ı var mı? Bir altgeçit veya üstgeçidi var mı? Bunları yapan biziz. Bölünmüş yollarıyla, hızlı treniyle, Eskişehir’i bir merkez haline getirdik. Bütün bu dal- çık'lar, kavşak düzenlemelerini hepsi bizim."

Eskişehir’e yapılan sağlık yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sağlıkta yaptıklarımız. İnşallah Şehir Hastanemiz bitiyor. Şehir Hastanemiz ile birlikte Eskişehir bir başka imkana daha kavuşmuş olacak. Birkaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar’da toplamda 4 bin 500 kişilik dört adet yurt binası açıyoruz. Şehrimize 33 bin kapasiteli bir stadyumu biz kazandırdık. Burasının Büyükşehir Belediye Başkanı bırakın böyle bir stat yapmayı Eskişehirspor’a bile zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar Es- Es diye inleyen Eskişehir’in şu anda bir spor kulübünün desteğe ihtiyacı var mı? Peki buradaki Belediye Başkanının böyle bir derdi var mı? Halkıyla bütünleşemeyen bir belediyecilik olmaz. Eskişehir Gençlik Merkezi ve Spor Salonu inşa ettik. Kapalı yüzme havuzunun yapımı sürüyor. Eski stadın yerine yapacağımız Millet Bahçesi’nin yapımına başladık, bu yıl içerisinde inşallah bitiriyoruz. Onun bir tarafına da güzel bir Millet Kıraathanesi kuracağız. Orada da gençler, çocuklar gelecek derslerini çalışacak. Kekler bizden, simit bizden, neskafesi çorbası bizden. Niye? Sizler bize bu milletin emanetisiniz. Eskişehir’i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan ettik. Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğu dönem de pek çok kalıcı eser kazandırdığımız Eskişehir’e eğitim alanında da önemli hizmetler getireceğimize inanıyorum. Eskişehir’in ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellilerimize, toplamda 800 trilyon lira destek verdik. Sağlıkta Eskişehir’e 1081 yataklı Şehir Hastanemizi görüyorsunuz. Adeta kendisi de bir şehir. 600 yataklı Yunus Emre Araştırma Hastanemiz ile birlikte 23 tesisi Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal, senin bunlardan haberin var mı? Bu adamlara bakıyorsun sabah akşam yalan, benim CHP’li kardeşlerim de bu yalancı adamın peşinden gidiyorlar. Dürüst bir ifadesi yok. Onun için diyorum ki şurada 9 gün çalışmaya var mıyız? Gece gündüz yalan söyleyen bu adama karşı 9 gün iyi bir çalışma yapıyor muyuz? Gelin artık şu Eskişehir’in bir kaderini değiştirelim. Bay Kemal senin dünyadan haberin yok. Bu ülkede neler olup bitiyor haberin yok. Biz böyle bir Eskişehir’i Anadolu'nun tam ortasında bir raylı sistem merkezi haline getirdik. Son 17 yılda 9 baraj ve 8 göleti Eskişehir’e kazandırdık. Bay Kemal, Hatay için yalan söyledi, 'Baraj yok' demiş, yalan söylüyor. Hatay’da 7 baraj var. Barajlar ortada şimdi Eskişehir için 'Yalan' der. İnşa ettiğimiz 26 sulama tesisi ile Eskişehir’de 105 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Eskişehir’de bugüne kadar 1,6 miyar tutarında Eskişehirli çiftçilerimize tarımsal destek verdik."

ESKİŞEHİR’E ULUSAL RAYLI SİSTEM VE TEST MERKEZİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ulusal raylı sistem ve test merkezi kuracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Şimdi sizlere bir müjde vereyim mi? Anadolu Üniversitesi bünyesinde ulusal raylı sistem ve test merkezi kuruyoruz. Projesi bütçesi yeri her şeyi hazır, Rektörümüz süreci adım adım takip ediyor. Hızlı tren ve metro vagonlarımızın testlerini artık yurt dışında yapmak zorunda kalmayacağız. Bu merkezin ülkemize yıllık 1,5 katrilyon lira katkı sağlayacağını umuyoruz. Türkiye’nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ’a teslim edildi. Bu motorlardan 236 tane üretilecek. Ayrıca milli jet motorumuzun 95,5 milyar dolarlık yatırımını da yapma aşamasına geldik. TEİ TUSAŞ Eskişehir 220 milyon dolarlık yatırım yaptı. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz. Üretimle uğraşıyoruz."

Konuşmasının ardından meydanda toplananlara önce çiçek atan Erdoğan, daha sonra ise küçük paketlerde çay dağıttı, ardından da Kütahya’ya geçti.



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