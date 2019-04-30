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Erdoğan: Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimi hakkında açıklama yaparak, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz"...

Erdoğan: Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimi hakkında açıklama yaparak, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela’daki darbe girişimini kınadı. Erdoğan, ülkelerin nasıl yönetileceğinin ancak demokratik seçimlerle belirlenebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."

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