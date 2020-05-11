Erdoğan ve Bahçeli’den Cumhurittifakı mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhurittifakı masada değil, gönüllerdedir" paylaşımı yaptı. Aynı dakikalarda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhurittifakı'nın her türlü yalan, iftira ve tahrik girişimlerine karşı dimdik ayakta kaldığını ifade ederek "Cumhurittifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, telekonferans yöntemi ile corona virüsü salgını ve ekonomik tedbirlerle ilgili konuları ele aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, konuşmasında Cumhurittifakı’nın dimdik ayakta olduğunu söyledi.

“BU KUTLU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEKTİR”

Erdoğan, Cumhur İttifakı ile ilgili şunları söyledi:

Geride bıraktığımız 4 yıla bıraktığımız sürede, Cumhurittifakı her türlü yalan, iftira ve tahrik girişimlerine karşı dimdik ayakta kalmıştır.

MHP'li kardeşlerime ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifaka destek veren tüm kesime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurittifakı'nı daha da güçlendirmeye kararlıyız.

Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen, bu kutlu yürüyüş devam edecektir.

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI GÖNÜLLERDEDİR