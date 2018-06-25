Erdoğan ve AK Parti'ye en yüksek destek Doğu Karadeniz'den

Aytekin KALENDER- Murat SÖYLEMEZ/ RİZE-BAYBURT () - CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Bayburt, Rize ve Gümüşhane Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye en yüksek oy veren iller oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu Doğu Karadeniz'de, Bayburt, Gümüşhane ve Rize'den aldı. Bayburt yüzde 82.10, Gümüşhane 77.07 ve Rize 76. 92 oy oranı ile Erdoğan'a en yüksek destek veren 3 il oldu.

27'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde ise Ak Parti en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den aldı. Rize, yüzde 64.9 oy oranı ile AK Parti'ye en yüksek desteği veren il olurken Hayati Yazıcı, Osman Aşkın Bak ve Muhammed Avcı'yı meclise gönderdi.

FOTOĞRAFLI