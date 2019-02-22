Erdoğan: Ülkemize husumet besleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın yanında saf tutuyor (3)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BODRUM'A SÜRPRİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışması kapsamında Muğla ve Fethiye ilçesindeki mitingin ardından Bodrum'a sürpriz ziyarette bulundu. İki gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılışını yaptığı AK Parti Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara seslendi. Bodrum'un çok çile çektiğini, sıkıntılar yaşadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hele hele bu yıl Bodrum bir garip oldu. Yani yaz nüfusu 2.5 milyonu bulan bir Bodrum'a bu hizmet değildi. Ve bunun tersine artık çevirmemiz gerekiyor. Bunu tersine çevirmek için şunu özelikle söylemek istiyorum ki; Bodrum'a eser yakışır, hizmet yakışır, gönül belediyeciliği yakışır. Belediyecilik gönül işidir. Belediyecilik aşk işidir. Belediyecilik dertli insanların işidir. Karşınızda evet İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. İstanbul ile Bodrum arasındaki ilişkiler ne haldedir sizde gayet iyi biliyorsunuz. İstiyorum ki, artık Bodrum bu çileden kurtaralım. Bodrum'a hakikaten bir doktor gerekiyordu. Buraya gerekli müdahale gerekiyor. İkinci bir doktoru da Muğla geneline ve tabi ki üçüncü bir doktor da Cumhurbaşkanı olarak bizde Muğla'ya ve Bodrum'a bugüne kadar yapılmayan hizmeti getirelim diyoruz" dedi.

'BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

"Bu birlikteliği sağlamamız lazım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü,

"Bu birlikteliği sağlamamız lazım. Cumhurbaşkanıyla Muğla Büyükşehir ile Bodrum ilçe belediyesiyle inşallah 31 Mart'ta 37 günümüz var. Buna hazır mıyız? Hazırız. Gönül belediyeciliğine hazır mıyız? Milli iradenin Bodrum'u hakimiyetine hazır mıyız? Ve gerek hanım kardeşlerim gerek ana kademe gerek gençler Bodrumlular hep birlikte bu olumsuz girişimi tersine çevirmeye hazır mıyız? Gelin ele ele verelim. Ve bir Cumhur İttifakı sağlamış bulunuyoruz. Cumhur İttifakı biliyorsunuz 15 Temmuz ardında başladı ve yeni sisteme geçişle birlikte taçlandı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi el ele verdik. Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhur İttifakı'yla, zillet ittifakını, illet ittifakını yer ile yeksan edelim diyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden ele ele verirsek gönül gönüle verirsek bu olumsuz gidişi tersine çeviririz."

'CHP DEMEK ÇÖP DEMEK'

Bodrum'a yatırımı kendilerinin yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah aşkına şu Bodrum'da hizmet denince akla kim gelir? Bütün yollarınızı, havalimanına varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarıyla buraya gelmedi mi? AK Parti yapmadı mı? Bütün bunların yanında hastaneden tutunuz içme suyuna varıncaya kadar, 2050 yılına kadar içme suyu sorununu evvel Allah gideriyoruz. Buranın içme suyu yok noktasına gelmişti. Bunu DSİ ile biz çözdük. Niye? Baktın ki bunların böyle bir derdi yok. Yav belediye kimde şu anda? Bunlar bu CHP'den bir şey olmaz. CHP demek çöp demek. CHP demek çukur demek. CHP demek çamur demektir. CHP demek yoksulluk demektir. CHP demek yasaklar demektir. CHP demek yoksulluk demektir ve geçmişimizde büyüklerimiz hep söylerdi yağ kuyrukları, benzin kuyrukları. Maalesef bunları hep yaşadık" dedi.

'BİZİMKİ VARLIK KUYRUĞU'

Tanzim satışların kurulmasına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün gene kuyruklar var. Bay Kemal bizim kuyruklar yokluk kuyruğu değil. Bizimki varlık kuyruğu çünkü ekonomimize suikast yapmak istediler. Ha siz mi yapmak istiyorsunuz? Tanzim satışlarda fiyatlara bir anda yarı yarıya indi. (Alandaki vatandaşların Bodrum'da da tanzim satış noktasının kurulmasını istemesi üzerine) Nasıl yapalım burada CHP belediyesi var. Bunlar bizimle yardımlaşmaya girmiyor. İzmir önce 'evet' dedi. Sonra o da vazgeçti. Vakit daraldı öyleyse hiç vakit kaybetmeyelim. Spor tesislerinden, millet bahçelerine varıncaya kadar inşallah Bodrumumuz da gerçekten farklı bir geleceği yatırımlarla beraber gerçekleştirecek bir yerel yönetim vaat ediyoruz. Bütün bunlarla beraber bu adımları atarken bakınız bir şeyin üzerinde ısrarla duruyoruz. AK Parti iktidarı göreve geldiğimizde biz ihracatı 36.5 milyar dolarla aldık. Şimdi 170 milyar dolardayız. Bütün bunların yanında Bodrum havalimanımızı yaptık. Şu anda havalimanı elhamdülillah sürekli turizmde patlama yapıyor. Turist sayısı ciddi miktarda artış sağlamış durumda. Bizden önce böyle bir imkan yoktu. Bu havalimanını yaptıktan sonra sıçrama oldu. Aynı şey Dalaman'da da oldu. Marinalar artık yetmiyor. Bunları da artıracağız. Her yerde proje çalışmalarını yapıp buralarda marinaları da yapmak suretiyle Yunanistan'a gidecek tüm yatları buraya çekebilecek güçteyiz. Ama bütün mesele iş bilenin kılıç kuşananındır. Biz size inanıyoruz. 31 Mart günü bu müjdeyi bekliyoruz. Özellikle de burayı takip edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra seçim koordinasyon merkezine girip bir süre vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra Bodrum'dan ayrıldı.

Taylan YILDIRIM-Mehmet Can MERAL-Tekin GÜRBULAK/BODRUM, ()

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