Erdoğan, Trabzon İl Kongresinde konuştu: Gara düştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon İl Kongresi'nde konuştu. Rize'de olduğu gibi Trabzon'da da salon doluydu. Erdoğan kongrede, şehitleri gündeme alıp, terörle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon kongresinde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde Gara katliamı vardı. Terör operasyonlarının tehdidin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleyeceğini söyleyen Erdoğan, " Gara önemli, sıkıntılı bir bölgeydi ve Gara düştü, Allah'ın izniyle iş bitti" dedi.

Gara'daki PKK katliamına ilişkin konuşmasında, "Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerse girsinler, girdikleri inde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu gençler, bu teröristlere, bu toprakları mezar edecekler, mezar" dedi. Yeni operasyonların sinyalini veren Erdoğan, "Gara hadisesi, sınırlarımız ötesinde güvenli bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara düştü, iş bitti. Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı, önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.Gerektiği kadar kalacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Rizeli ve Trabzonlu hemşehrilerimizle hasret giderdik. Buradaki son programımız olan il kongremizin ardından Ankara'ya dönecek, çalışmalarımıza orada devam edeceğiz.

Birkaç gündür yüreğimiz şehitlerimizin acısı ile buruk. Son olarak silahsız insanları acımasızca infaz edecek kadar alçalan bir terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Bu son hadise Türkiye'nin PKK ile mücadele için yürüttüğü harekatların milli güvenliğimizin, vatandaşlarımızın huzuru açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispatladı. PKK terörüne karşı içeride ve dışarıda samimiyetsiz duruş sergileyen, örgüt ve uzantıları ile işbirliği halinde olan herkesin gerçek yüzünü de tekrar gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, kafalarındaki sinsi oyunları, hain tuzakları gizlemeye çalışan güruhun foyası ortaya döküldü.

"GİRDİKLERİ İNDE GEBERTECEĞİZ"

Şehitlerimizin acısı yüreğimizi yakarken mücadele azmimizi de biliyor, bu böyle biline. Hangi ine girerse girsinler, girdikleri inde bunları bulacak ve orada geberteceğiz. Bu gençler, bu teröristlere, bu toprakları mezar edecekler, mezar.

13 masumun infazı hadisesinde birkaç cılız ses dışında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı, neden sesiniz çıkmıyor, neredesiniz? 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı, bu hadise, yine sesiniz çıkmıyor. Sesiniz çıksa da çıkmasa da biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

"HAREKATLARIMIZI GENİŞLETECEĞİZ"

Gara hadisesi, sınırlarımız ötesinde güvenli bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Gara düştü, iş bitti. Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı, önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.Gerektiği kadar kalacağız. Bugün Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım bir heyet olarak önce CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı, sayın Devlet Bahçeli ise zaten biz sizi Meclis'te dinleyeceğiz, bize gelmenize gerek yok dedi. Şu anda yola devam ediyoruz.

Biz size inandık kardeşlerim. Şu heyecanınızda şunu görüyorum; sizler de bize inandınız. Bu davayı kimse çökertemez. Önümüzdeki dönem bu doğrultuda milletimizle yeni müjdeleri paylaşacağımız bir dönem olacaktır. Milletimizin bu coğrafyadaki istiklal ve istikbal davası, Malazgirt Davası'nın zaferinin ardından Anadolu'yu yurt haline getirmesinin başlamasından beri sürmektedir. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde UNESCO 2021 Yunus Emre Yılı programımız var. Bu program vesilesiyle yaşadığımız toprakları nasıl vatan haline getirdiğimizi bir kez daha hatırlayacağız.

"Bize her yer Trabzon diyorlar" evet. İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, evet. Sürmeneli hemrehrilerimizin eseri olarak orada.

(Uzaya gönderilecek Türk vatandaşı) Bak şunu da söyleyeyim, bu bir bayan da olabilir, erkek de olabilir.