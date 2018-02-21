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Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

  ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Dün Afrin'de yaşanan hareketliliğe ilişkin Erdoğan, "İmalat...

Erdoğan:  Toplarımız, SİHA'larımız gereğini yaptı, dönmek  zorunda kaldılar

 

ANKARA () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Dün Afrin'de yaşanan hareketliliğe ilişkin Erdoğan, "İmalat sanayiinde yüksek teknolojinin payınını arttığı dönüşümü yakalamamız şart. Savunma sanayiinin birçok alanında milli teknolojilere sahibiz. Afrin'de eğer biz birilerine muhtaç durumda olsaydık şu anda geldiğimiz konum bu olmayacaktı. Ama kimseye muhtaç olmadan kendi göbeğimizi kestik. Bu sabah itibariyle 1780 teröristi etkisiz hale getirdik. Kendi silahı, kendi zırhlı taşıyıcısı olunca askerin de yüreği cesareti o denli artıyor. Güneyden öyle bir çıkış yapmak istediler toplarımız anında gereğini yaptı. Silahlı İHA'larımız gereğini yaptı ve dönmek zorunda kaldılar. Mesele bu yola devam edeceğiz" diye konuştu. 


(FOTOĞRAF) 

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