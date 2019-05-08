Erdoğan: Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları siz dar ettiniz/ Fotoğraflar
08 Mayıs 2019 Çarşamba 22:42
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