Erdoğan: Selo'yu kim ziyarete gitti, Bay Muharrem gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve HDP adayı Selahattin Demirtaş'ı eleştirerek, "İşte şimdi adayları var. Nerede bu aday? Edirne cezaevinde. Bu aday terörden beslenmedi mi? 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? Bunları sokağa dökenler kimdi? Bu Demirtaş, Selo. Selo’yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti" dedi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Demirel'in, "Özal'ın yaptığı köprü bedava ama Erdoğan'ın yaptığı ücretli" eleştirilerine, "Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız, buyurun geçin diyoruz. Haklı da olabilirsin, inşallah bir dahaki bayrama onları da ücretsiz yaparız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez Kapalı Spor Salonu yanındaki Seyhan Bulvarı'nda gerçekleşen partisinin mitinginde Antalyalılara hitap etti. Konuşmasına, 'Çekemedim Akça Kızın Göçünü' isimli türkünün 'Sevdiğim de rüyalara girmez mi. Girmezse de gönül sana küsmez mi' sözleriyle başlayan Erdoğan, "Seni kalpten selamlıyorum, rüyalarımın şehri Antalya" ifadesini kullandı.Erdoğan, alandakilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, 24 Haziran'daki demokrasi bayramını da herkesle kutlayacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel ve yaklaşık 80 bin kişi katıldı.Antalyalıların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'da demokrasi bayramımızı da hep beraber kutlayacağız. Antalya, kendisine ve ülkesine hizmet edenlerle, milletimizi ortak değerlerini istismar edenlerin farkını çok iyi biliyor. Antalya'yı alt ve üst yapılarıyla, sağlık, eğitim, ulaşımda bir dünya şehri haline kimin getirdiğini çok iyi biliyor. Şimdi yeni ve daha güçlü bir atılımın eşiğindeyiz" dedi."Gelişmiş bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, milli bir savunma sanayi, güvenli ve istikrarlı bir ülke, huzurlu ve müreffeh bir ülke için hazır mıyız Antalya, hazır mıyız Türkiye? Antalya güçlü meclis için, güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için hazır mıyız" diyen Erdoğan, "Bu seçimlere MHP ile Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 24 Haziran'da Cumhur İttifakı'nı destekliyor muyuz? Vakit Antalya vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz" diye konuştu.'BAY KEMAL, BAY MUHARREM NE ANLAR TÜNELDEN'AK Parti'nin 16 yılda Antalya'ya toplam 38.5 katrilyon liralık hizmet yaptığını belirten Erdoğan, "Laf değil, laf ola beri gele değil. Biz yaptığımızı konuşuyoruz. Onlar ne konuşuyor? Onlar sadece bol bol palavra atıyorlar" dedi. "Bizim artık midemiz boş laflara tok" diyen Erdoğan, Antalya'ya yapılan derslik, üniversite, öğrenci yurtları, stadyum, spor salonu, hastane gibi yatırımlardan bahsetti. Ulaşımı kolaylaştırmak için toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan 14 tünel yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Ya bunların lugatında tünel bile yok ya. Bay Kemal, Bay Muharrem ne anlar tünelden. Biz Ferhat olduk dağları deldik. Şirin'e ulaştık. Şirin kim? Benim milletim. Dağları delerek bunları yaptık. Halen Antalya'da toplam maliyeti 14 katrilyon liraya yakın 19 yol projemiz sürüyor. Biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar bütün tünelleri kapatacaklarmış, içini dolduracaklarmış" diye konuştu.'BİR DAHAKİ BAYRAMA DİĞER KÖPRÜLERİ DE ÜCRETSİZ YAPARIZ'Köprü fiyatlarının konuşulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yav bırakın bu işleri. Devletin köprüleriyle, kamu-özel ortaklığıyla yapılmış köprünün ne demek olduğunu bile bunlar bilmez, anlamaz. Bayramda ne yaptık, biz devlete ait yollar, köprüler ücretsiz dedik değil mi? Şimdi bunun üzerinden bile rant elde etmeye çalışıyor Bay Muharrem. Diyor ki, 'Demirel'in, Özal'ın yaptığı bedava, ama Erdoğan'ın yaptığı ücretli' diyor. Biz deveye hendek atlatıyoruz. Sizin yaptığınız böyle bir şey var mı ya? Siz bunları yapamazsınız. Biz devlete ait olanları ücretsiz yapmışız, buyurun geçin diyoruz. Ama kamu-özel olana da kalkmışız bir sembolik rakam. Haklı da olabilirsin, inşallah bir dahaki bayrama ona da ayrı bir formülle inşallah onları da ücretsiz yaparız. Bizi bunlarla ürkütemezsin Bay Muharrem. Biz bunlardan ürkecek kadar yoksul değiliz, biz Türkiye'yi 3.5 kat büyütmüş bir iktidarız. Sen nerede geziyorsun ya, dur bakalım."'BAŞ USTALIK İÇİN İCAZET VERİYOR MUSUNUZ?'Antalya için yapımı devam eden ve proje aşamasındaki otoyol, yüksek hızlı tren projelerini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 11 milyondan 35 milyona çıkardıklarını ve Gazipaşa Havalimanı'nı yaptıklarını belirterek, "Bay Muharrem, Bay Kemal ben yaptıklarımla konuşuyorum. Sen neyle konuşuyorsun onu söyle" dedi.Şimdi Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için kolları sıvadıklarını kaydeden Erdoğan, şunları kaydetti:"Ne diyor bu Bay Muharrem biliyor musunuz? 'Birinci köprüyü Demirel, ikinciyi Özal, üçüncüyü Erdoğan, dördüncüyü de Muharrem yapar' diyor. Tabi televizyonda tartışmayı yapan moderatör uyanık, 'peki nereye yapacaksınız' dedi. 'Yerini tespit ederiz, şu anda bilmiyorum' dedi. Ya arkadaş dersini çalışta gel. Nereye yapacaksın, bir hazırlık da yok. Biz, bu kadar tecrübeli olmamızı rağmen nereye neyi yapacağız bunlara çalışıyorum. Ve 16 yıllık tecrübe, 4 yıllık belediye başkanlığı, nerede İstanbul'da. Diyorum ya, bu çırak bile olamaz. Ben çıraklığımı belediye başkanlığımda İstanbul'da yaptım. Kalfalığa oradan terfi ettim. Başbakanlıkta ustalık başladı, cumhurbaşkanlığında ustalığa geldim. Şimdi ben Antalya'dan Türkiye'ye sesleniyorum; bu kardeşinize baş ustalık için icazet veriyor musunuz diyorum."ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİLECEKTurizmde Antalya'nın turist hedefinin 14 milyon, ülke genelinde ise 40 milyon turist, 32 milyar dolar turizm geliri beklediklerini dile getiren Erdoğan, Antalya'nın iddialı olduğu bir alanın da tarım olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü yağış, dolu ve hortumdan dolayı ürünleri zarar gören Demre, Finike ve Kumluca'daki çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Biz hiçbir zaman tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu konuyla ilgili de girişte valimizle konuştuk, olması, yapılması gereken ne varsa bunlara zaten biz yaparız" dedi.Antalya'da gerçekleştirilen tarımsal yatırımları anlatan Erdoğan, “Bay Kemal diyor ya 'çiftçiler aç.' Bak Bay Kemal sana söyleyeyim, sen 'ben hesap memuruyum, falan, filan' diyorsun ya, insan önce bir sorar, araştırır. Maliye Bakanlığı'mız var. Ya gerçekten çiftçilere bir şey veriliyor mu? Adam kurusıkı, yalan atıyor. Bunlarda çünkü iftira tutmazsa, iz bırakır. Biz Antalya çiftçisine toplamda 1.1 katrilyon liralık tarımsal destek verdik" diye konuştu.'KANAL İSTANBUL'U NASIL YAPTIRACAĞIZ GÖRECEKSİN'Konyaaltı sahil projesiyle ilgili de CHP'lileri eleştiren ve 'Bunların hayatları takoz siyasetiyle geçmiş' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin bitmiş halinin ve CHP'li yöneticilerin bu yöndeki eleştirilerinin olduğu videosunu izletti. Konyaaltı sahil projesinin hizmete girdiğini aktaran Erdoğan, "Proje başladığında CHP'liler ne dedi, 'sahilime dokunma', insan zincirleri oluşturdular. İstemezük, yaptırmayız, sokağa döküldüler değil mi? Ya bunlar hayatları boyunca bir şey istemediler ki zaten. Her zaman engellediler. Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce neyse buradaki çırakları da aynı. Bu CHP zihniyeti Kanal İstanbul'da da aynı şeyi yaptı. Yaptırmayız diyorlar. Kim? Bay Muharrem. Ya Bay Muharrem sen kimsin de yaptırmıyorsun? Biz Kanal İstanbul'u Allah'ın izniyle benim milletim 24 Haziran'da bu evladına yürü değdiği zaman biz Kanal İstanbul'u nasıl yaptıracağız göreceksin. Ve yatırım bedeli 22 milyar, böyle bir yatırım. Dünyada Süveyş, Panama kanalı varsa bizim de Kanal İstanbul'umuz olacak" dedi.'BUNLAR GERİDEN NAL TOPLUYOR'İstanbul'da 29 Ekim'de dünyanın ilk üç içinde yer alan havalimanının açılacağını belirten Erdoğan, 90 milyon/yıl yolcu kapasitesi olacağı ve 2023'te de bu kapasitenin 150 milyona çıkarılacağını açıkladı. Eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, “Bunlar geriden nal topluyor. Hem dünyanın en büyük havalimanına karşı çıkacaksın hem de Türkiye'nin turizm potansiyelini artırmaktan bahsedeceksin. Turizmcilerimiz inanın bunların haline gülüyor. Halbuki bizim Antalya için daha büyük hedeflerimiz var. Antalya'daki CHP'liler ise feryat, figan yaptırmayız diye bağırıyor. Mesela kruvaziyer liman diyoruz, karşı çıkıyorlar. Dünyanın en zengin turistlerinin gemilerinin yanaştığı bu limanları yapmazsak, varlıklı turistleri buraya nasıl getireceğiz. Belediye otobüsleriyle mi getireceğiz? Paraşüte inecek halleri de yok. Benim Antalyalı vatandaşım misafirperverdir. Ama bunlar öyle değildir. Onlar istedikleri kadar yaptırmayız desinler. Biz yapmaya devam edeceğiz. CHP'nin bu zihniyetini işte gördünüz. Hatırlarsanız, Antalya'da CHP'nin geçen dönem bira festivali yapmaktan başka icraatı olmayan belediye başkanı vardı" dedi.YURTDIŞINDAKİ SEÇMENEYurtdışında 3 milyon seçmen olduğunu, 19 Haziran'a kadar 60 ülkede ve 123 temsilcilikte oy kullanma işleminin devam edeceğini belirten Erdoğan, yurtdışı seçmelere şöyle seslendi:"Çektikleri onca sıkıntıya, gördükleri onca baskıya rağmen maşallah iradelerine de çok güçlü biçimde sahip çıkıyorlar. Bu sabah Fransa Devlet Başkanı Macron'la görüştüm. Ona da bu konuları biraz hatırlattım. "Bak dedim, bizim insanımız orada biraz çile çekiyor, lütfen demokratik haklarını kullanmada sizde onlara yardımcı olun.' Bakalım, söz verdi, 'elimizden geleni yapacağız' dedi. Bugüne kadar her seçimde yurtdışı katılım oranlarımız bir öncekine göre daha da arttı, inşallah 24 Haziran'da da benzer bir rekoru yakalayacağımıza inanıyorum. Antalya'dan yurtdışındaki kardeşlerime çağrıda bulunmak istiyorum. Vakit milletimizin istikbaline sahip çıkma vaktidir. Vakit ülkemizin geleceğine damga vurma vaktidir. Vakit Türkiye vaktidir."SURUÇ OLAYI: PKK ÜYESİ OLDUKLARI TESCİLLİArife günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde acı bir olay yaşandığını da söyleyen Erdoğan, “Bölücü terör örgütü mensupları partimizin mensuplarına saldırdı. Milletvekilimizin çiftçilikte uğraşan ve 24 Haziran için kardeşiyle birlikte seçim çalışması yürüten ağabeyi bölücü örgüt yandaşları tarafından şehit edildi. Yaşanan arbedede karşı taraftan da ölenler oldu. Ayrıca çok sayıda yaralı var. Hayatını kaybeden kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet. Ailesine başsağlığı diliyorum. Nitekim karşı tarafta olanların PKK üyesi oldukları tescilli. Bu hadise bir gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Bölücü terör örgütü ister siyasi parti, ister sivil toplum kuruluşu, isterse başka bir kılıf olsun fark etmiyor. Hangi boyaya boyanırsa boyansın gerçek yüzünü bir şekilde ortaya çıkartıyor. Daha önce partimizin pek çok mensubun sırf kendi siyasetlerine uygun hareket etmiyor diye çocuklarının gözü önünde şehit edenler bir kez daha aynı yola başvurmuşlardır. Bunlar kandan beslenen birer vampirdir. Bölücü terör örgütü bugüne kadar sadece Kürt kardeşlerimizin kanını dökmüştür" diye konuştu.'SELO'YU ZİYARETE KİM GİTTİ?'Şimdi adaylarının Edirne Cezaevi'nde olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmana şöyle devam etti:"Bu aday terörden beslenmedi mi, teröristlerin desteğiyle bir yerlere gelmedi mi. 7 Haziran seçimlerinin hemen arkasından sokaklara dökülün demedi mi. 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürmedi mi? 15 yaşındaki bir Yasin Bölük'ü bunlar öldürmedi mi? Kürt değil miydi? Öldürenler de Kürt'tü. Peki onları sokağa döken kimdi? Bu Demirtaş, Selo. Peki Selo'yu ziyarete kim gitti? Bay Muharrem gitti. Bay Muharrem demek ki siz el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a da yürürsünüz, aynı şekilde böyle bir seçim kampanyasında da bir araya gelirsiniz. Nitekim Diyarbakır mitinginde de yine onlarla beraber olmadılar mı? Bu Bay Muharrem, bu Bay Kemal birbirine destek vermiyorlar mı? Şu anda birçok şey dönüp dolaşıyor. CHP'nin oylarının işte HDP'ye savrulduğunu, oraya aktığını ve oralara doğru bir destek verilmesi için çalışmalar yapıldığını, bunların hepsini takip ediyoruz, öğreniyoruz. Bu örgütün, Kürt kardeşlerimin, ülkemin ve milletimin düşmanı tek bir güçle, tek bir kesimle kavgası, mücadelesi, çatışması baki değildir. Bugüne kadar CHP'nin terörle mücadele hakkında en ufak bir açıklamasını duydunuz mu? Yok, böyle bir dertleri yok. Terörle mücadeleyi biz yapıyoruz. İşte Afrin'de 6 bin 600 teröristi etkisiz hale getirdik. Niye, vatan topraklarımızı korumak için. Bu CHP'nin böyle bir derdi var mı? Onlarda diyor ki Afrin'e girmeyin. Cerablus'a, Kandil'e girmeyin. Bay Kemal, Bay Muharrem istesiniz de, istemeseniz de nerede bizim için bir tehdit varsa biz Mehmedimizle beraber oralara gireceğiz."'24 HAZİRAN'DA KİM KİMİN APOLETİNİ SÖKECEK'Apolet sökme tartışmasıyla ilgili de Muharrem İnce'ye "Sen kimsin ya sökeceksin" diye de tepki gösteren ve Anayasa'nın amir hükmüne göre başkomutan olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:"Başkomutan olarak orada konuşma yapıyorum ve Odalar ve Borsalar Birliği başkanıyla birlikte alkışlıyorlar. Niye alkışlıyorlar, Afrin, Cerablus'la ilgili ortaya koyduğum ifadeler sebebiyle. Adam bunu dahi hazmedemiyor. Ve şimdi diyorum ki, 24 Haziran'da kim kimin apoletini sökecek gelin bunun hesabını soralım. Kürt kardeşlerimiz başta olmak üzere, ben ülkemize ve milletimize husumet bezleyen herkesin yanında olan, bu örgütün arkasına saklananlar siyaset kurumunun adını kirletmektedir. Evet buradan açıkça söylüyorum, ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen, ama uyuşturucu kaçakçılığından, teröristlere silah taşımaya kadar bulaşmadıkları adi suç kalmayan bu kişiler siyaseti de kirletiyor. Ben Kürt kardeşime diyorum ki sen bu oyunlara gelme. Bunlarda her numara var. Partililerimize yönelik saldırıyı açıkça kınayıp, dolambaçlı ifadelerle onlara destek verenlerde bu kirlilikte pay sahibidir. Teröristlerin karşısında sus pus olup, teröristlerle kahramanca mücadele eden komutanlarımızı ağızlarından köpük saçarak tehdit edenler, gırtlaklarına kadar bu pisliğe gömülmüştür."

FOTOĞRAFLI