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Erdoğan, Ruhani ile görüştü

ANKARA, ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ABD’nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan...

Erdoğan, Ruhani ile görüştü

ANKARA, ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ABD’nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı. ABD’nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı’nın korunmasından yana olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

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