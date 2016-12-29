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Erdoğan, Putin ile Suriye'de başlayacak ateşkesi ve Astana sürecini konuştu

 Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. Kalın, "Görüşmede...

Erdoğan, Putin ile Suriye'de başlayacak ateşkesi ve Astana sürecini konuştu

 Ümit KOZAN / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu. Kalın, "Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır. Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklaması şöyle: "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Viladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede bu gece başlayacak olan ateşkes konusu ve Astana süreci ele alınmıştır.

Ülkemiz Halep'te ağırlaşan durum üzerine Aralık ayı başında çatışmaların durması ve insani yardımların önünün açılması amacıyla Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle ve talimatlarıyla yoğun diplomatik çaba içine girmiştir. Bu çerçevede, Suriyeli muhalifler ve Rusya Federasyonu temsilcileri ülkemizin kolaylaştırıcılığında Ankara'da görüşmeler yürütmüş, neticesinde rejim ile muhalefet arasında mutabakata varılmıştır. Mutabakat bu gece yarısı ülke genelinde hayata geçirilecektir.

Ülkemiz bunu Suriye ihtilafında önemli bir adım olarak görmektedir. Rusya Federasyonu'yla birlikte garantör sıfatıyla bu düzenlemeye destek veriyoruz. Ateşkes tabiatıyla BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupları kapsamamaktadır.

Düzenleme Halep'te tesis edilen ateşkesin ülkenin diğer bölgelerine teşmil edilmesi, insani erişimin kesintisiz sağlanması ve siyasi sürecin canlandırılmasını amaçlamaktadır. Astana sürecinin başarıya ulaşması için de Cumhurbaşkanımızın çalışmaları ve girişimleri devam edecektir."

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