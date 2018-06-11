Erdoğan: O ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarları iftar programına katıldı. İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve muhtarlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramına az kaldığını belirterek “Ramazan bayramını İslam alemi olarak hep beraber kutlamayı nasip eylesin" dedi.

Erdoğan, “İnşallah Salı günü sahurda yeni hizmete açtığımız külliyemizdeki sergi salonumuzda Ankaralı muhtarlarımızla birlikte olacağım" dedi.

“MİLLİ İRADENİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEYE, ANLAMAYA BAŞLADILAR"

Erdoğan, “Benim için 'artık muhtar bile olamaz' dediyseler de, muhtar da olduk, Allah'a hamdolsun Türkiye'ye cumhurbaşkanı da olduk. Çünkü o başlıkları atanlar bu ülkede milli iradenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama şimdi milli iradenin ne olduğunu öğrenmeye, anlamaya başladılar. Muhtar deyip geçme, artık o kişi demokratik sistemde ayrı bir yere gelmiştir. Sıradan birisi değil. İnşallah önümüzdeki dönemde de her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

“AMERİKA GERİMİZDE, İNGİLTERE FALAN ÇOK DAHA GERİMİZDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür. Fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası hangi ülke biliyor musunuz? Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha gerimizde. Sizler böyle bir ülkenin evlatlarısınız. Bir defa bunu iyi bilmeniz lazım" diye konuştu.

“SIKIYSA HERHANGİ BİR HASTANE, HASTAYI KAPIDAN GERİ ÇEVİRSİN"

Erdoğan, hükümetleri döneminde yaptıkları sağlık yatırımlarına dikkat çekerek, “Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin. Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil. Çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder. Niye? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Eğer biz devletsek bu ülkedeki bütün bu kurumlar, bu milletin evlatlarına en azından ilk müdahaleyi yapmak zorundadırlar. Ondan sonrası ayrı mesele" diye konuştu.

“BİZİM ONLARDAN DAHA BÜYÜĞÜ NİYE OLMASIN?"

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapacaklarını belirterek, “Bizim böyle bir bahçemiz yok denilmeyecek. Gülhane var ama burada da Atatürk Havalimanı muhteşem projeyle, orayı Millet Bahçesi yapıyoruz. Çoluğu, çocuğu hep gelsin oralarda sere serpe yuvarlansınlar. Bu nereden geldi, ya havalimanından çıktık, iftara geliyoruz buraya. Gelirken sahil tabii iftar saatinde her iki taraf tıklım tıklım dolu. Arkadaşlara dedim ki 'şöyle bir kenara çekilin de bir grubun yanına gidelim'. Gittik, hepsi zaten mangal yapmaya başlamışlar, hazırlık yapıyorlar iftara. Şimdi onu görünce dedik ki 'artık İstanbul'a bunların hepsini de kapsayacak devasa bir Millet Bahçesi yapmamız lazım'. Yani İngilizin Hyde Park'ı varsa ki 170 bin metrekare falandır. Bizim onlardan daha büyüğü niye olmasın? Burası 12 milyon metrekare. Burayı yapacağız. Türk milleti için, bu millet için evelallah hepsi haktır, olacak" diye konuştu.

HALİÇ'İN TEMİZLENMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben aslında Haliç'in kenarında, Kasımpaşa'da doğdum büyüdüm. Haliç'in ne olduğunu çok iyi bilirim ama orayı temizlemek de elhamdülillah bize nasip oldu. Haliç'i biz temizledik. Peki bütün bu sorunlar gençler tarafından biliniyor mu? Herhalde sihirli bir değnek geldi İstanbul'a dokundu ama Türkiye'ye dokunmadı. Bütün bu sorunlar bizim ve ekibimizin gayretleriyle, çalışmalarıyla, projeleriyle hamdolsun, yatırımlarıyla çözüldü. Ülkemizi bugünlere getirebilmek için gerçekten çok çalıştık. Önümüze vesayet güçlerinden terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar nice engeller konuldu" dedi.

“O AHLARIN, VAHLARIN, KEŞKELERİN HİÇ KİMSEYE FAYDASI OLMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi tüm bu yaptıklarımızın adeta taçlandırılması olarak görebileceğimiz yeni bir dönemin eşiğine geldik. İnşallah 24 Haziran'da bugüne kadar olduğu gibi bir kez daha milletimizden icazet alacak, 2023 hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bayramı takip eden Pazar günü seçim var. Buradan sizlerle birlikte tüm milletime çağrı yapıyorum; aman ha memleket ziyaretini veya tatili uzatıp da sandıkları boş bırakmayın. Oy vererek sadece ülkeye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçmiyorsunuz. Aynı zamanda geleceğinizin kararını veriyorsunuz. Bunun için mutlaka sandığa gidip iradenizi yansıtın. Allah göstermesin bir aksilik olursa o ahların, vahların, keşkelerin hiç kimseye faydası olmaz. Milletimize en büyük bayramı hep birlikte inşallah 24 Haziran akşamı yaşatacağız. Ama o güne kadar durmadan, duraksamadan, yorulmadan çalışacağız" şeklinde konuştu.

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