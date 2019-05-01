Erdoğan'nın Beştepe'deki kabulleri 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabulünden sonra TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini Beştepe'de kabul etti.
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabulünden sonra TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini Beştepe'de kabul etti.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 17:19
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabulünden sonra TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini Beştepe'de kabul etti.
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