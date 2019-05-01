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Erdoğan'nın Beştepe'deki kabulleri 

  ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabulünden sonra  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini Beştepe'de kabul etti. 

Erdoğan'nın Beştepe'deki kabulleri 

 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u kabulünden sonra  TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini Beştepe'de kabul etti. 

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