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Erdoğan: Moldova'nın FETÖ okullarını devretmesini bekliyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda Moldova’ya verdiği destekten nedeniyle teşekkür ederek, "Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Burada Moldova’nın Milli Eğitim Bakanlığı...

POLİTİKA 30.12.2019, 20:52
Erdoğan: Moldova'nın FETÖ okullarını devretmesini bekliyoruz
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda Moldova’ya verdiği destekten nedeniyle teşekkür ederek, "Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Burada Moldova’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımları atabiliriz. Güvenlik alanındaki iş birliğimiz tüm terör örgütleri ile mücadeleyi kapsıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile baş başa görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesi iki ülke arasında 'Kombine yük taşımacılığı anlaşması', 'Kültür merkezlerinin kuruluşu ve işleyişi anlaşması', 'Sürücü belgelerinin değişimi ve karşılıklı olarak tanınması anlaşması', 'Kolluk personelinin güvenlik alanında eğitim ve öğretimi anlaşması’ imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve Başbakan İon Kiku'nun birlikte ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptıklarına dikkat çekerken, "Bunu kıymetli dostlarımızın Türkiye-Moldova ilişkilerine verdikleri önemin bir işareti olarak görüyorum. Kasım ayında kurulan yeni hükümete de Moldova halkına hizmet yolunda başarılar diliyorum. Reform sürecinin Sayın Cumhurbaşkanının himaye ve teşvikleri, hükümetinde çabalarıyla ivme kazanacağına inanıyorum" dedi.
'BAŞKONSOLOSLUK YAKINDA FAALİYETE GEÇİYOR'
Geçen yıl Moldova'ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselten bu mekanizmanın ilk toplantısını bugün yaptıklarını açıkladı. Erdoğan, "Moldova'da 400'ü aşkın proje gerçekleştiren TİKA'nın ve diğer kurumlarımızın daima yanlarında olduğunu ifade ettim. Gagavuz Türkleri Moldova ile aramızdaki en sağlam dostluk köprülerinden biridir. 2018 Ekim ayında Moldova'ya yaptığım ziyarette Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Gagavuz Yeri'ni (Gagavuzya) ziyaret etmiştik. Gagavuz Yeri'nin başkentinde soydaşlarımız bizi büyük bir hüsnükabul ile karşılamıştı. Başkan Irina Vlah'ın nezdinde tüm soydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Gagavuz Yeri'nin 1994 yılında yasalaştırılan ve geçtiğimiz hafta 25'inci yıl dönümünü kutlayan özerk statüsü, Moldova'nın birlikte yaşama kültürünün ürünüdür. Bu vesileyle Komrat Başkonsolosluğumuzun kısa zamanda faaliyete geçeceği müjdesini de vermek isterim" diye konuştu.
‘MOLDOVALI TURİST SAYISI ARTTI'
Türk yatırımcıların Moldova'daki yatırımlarına da işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılarımız Moldova'ya henüz kurulma aşamasında iken güvenmiş ve Moldova'nın çehresini değiştiren altyapı projelerini üstlenmiştir. Bugün Moldova'daki yatırımlarımızın toplam tutarı 300 milyon doları aşmıştır. Görüşmelerimizde yatırımcılarımızın son dönemde karşılaştıkları sorunları da ele aldık. Bu sorunların çözülmesi ile karşılıklı yatırımların daha da artacağı aşikardır" dedi.
İki ülkenin ticaret hacminin son 16 yılda yüzde 850, 2019 yılının ilk 10 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında artığını belirten Erdoğan, "Ancak 500 milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz hala 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir. 2016 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı ivmeyi korumakta kararlıyız. 2018 yılındaki Moldova ziyaretim sırasında imzaladığımız anlaşma ile vatandaşlarımıza kimlikle seyahat imkanı getirmiştik. 2019 Şubat ayında yürürlüğe giren kimlikle seyahat uygulamasının ardından Moldova'dan Türkiye'ye gelen misafirlerimizin sayısı şimdiye kadar yüzde 3 artış göstermiştir. Moldovalı turistlerin tatil için ilk sırada Türkiye'yi tercih etmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
'FETÖ OKULLARININ DEVREDİLMESİNİ BEKLİYORUZ'
Erdoğan, bugün imzalanan Kültür Merkezleri Anlaşması çerçevesinde Yunus Emre Kültür Merkezi Kişinev ve Komrat’ta hizmet vereceğini ifade ederken, stratejik ortaklığın güvenlik iş birliği alanındaki tezahürlerine de şahit olduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele konusunda Moldova'nın desteğine teşekkür ederken şunları söyledi:
"Bu vesileyle Moldova'nın FETÖ ile mücadelemize, özellikle FETÖ iltisaklı kişilerin iadesi bağlamında verdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini bekliyoruz. Burada Moldova'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı'nın müşterek çalışmasıyla çok önemli adımları atabiliriz. Güvenlik alanındaki iş birliğimiz tüm terör örgütleri ile mücadeleyi kapsıyor. Bu minvalde geçtiğimiz hafta ilgili kurumlarımızın çalışmaları sonucu DEAŞ zulmünü yaşayan Moldovalı bir annenin 2 çocuğu ile birlikte ülkesine kavuşmasını temin ettik. Moldovalı dostlarımızın da ortak mücadelemize aynı anlayışla destek vermeyi sürdüreceklerine inanıyorum."
DODON: CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon da, önümüzdeki yılın ilk yarısında Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı yapılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Türk yatırımcılara gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Dodon, "TİKA yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Gagavuz bölgesi ve Moldova tamamında projeler yaptı. Bu iş birliğimiz umuyoruz ki devam edecek. Erdoğan'a vermiş olduğu destek için Moldovalılar adına teşekkür ediyorum. 2 çocuklu bir anne Sayın Cumhurbaşkanının desteğiyle ülkesine dönebildi. Suriye'de çok zor durumdaydı. Ortak operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın teşekkürlerini iletmek istiyorum, bu olayda sizin büyük katkınız olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı onuruna akşam yemeği verdi.

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