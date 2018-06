Erdoğan: Milletim 24 Haziran'da sizleri sandığa gömecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İşte çıkmışlar, Kadıköy'de bağırtıyorlar. Bunlar terbiyesiz. 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor tabanına, bu bay Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var terbiyesiz? 'Man Adaları' dediniz, sizleri yargı 179 bin TL tazminata mahkum etti. Ahlak diye bir şey yok. 24 Haziran'da sizleri, benim milletim inşallah sandığa gömecek" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'nin 29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı'nda miting yaptı. Miting alanın çevresine pankartlar ile dev Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Alanda 'Sen bizi unutmadın, biz de seni unutmuyoruz', 'Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek', 'Sayın Cumhurbaşkanım Denizli'ye hoş geldiniz', 'Yaparsa yine AK Parti yapar', 'Kudüs bizler için Selahattin'in rüyası, Kanuni'nin mirası, Abdülhamit'in davasıdır', 'Türkiye'nin partisi, Türkiye'nin lideri' yazılı pankartlar da yer aldı. Erken saatlerden itibaren doldurulan meydana partililerin serinlemesi için su buharı fışkırtan borular döşenirken, alanda şapka da dağıtıldı. Birçok kişi de güneşten korunmak için şemsiye kullandı.

Bu yıl içinde üçüncü kez Denizli'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Çardak Havalimanı'na indi, miting alanına gelirken, yol boyunca kent sakinlerini selamladı. "Denizli, tarih kültür medeniyet şehri Denizli. Beri bak, nasılsın bakem, iyimin" diyerek, kent sakinlerini selamlayan Erdoğan, sözlerini yöresel şiveyle şöyle sürdürdü:



"2 aylık aranın ardından yine buradayız. Siz diğerlerini buralarda görüyon mu? Biz sürekli buralardayız. Her fırsatta Denizli'ye geliyoruz. Bizim bu şehirle aramızla gönülden gönül giden bir yol var. Denizli üretimin, istikrarın kıymetini bilir. Denizli huzurun, geleceğe güvenle bakmanın kıymetini çok iyi bilir. Yeri geldi vesayetin, yeri geldi terör örgütlerinin, darbecilerin saldırılarına maruz kaldık. Bay Kemal'den, Bay Muharrem'den terörle mücadele sözü duydunuz mu? Onların böyle bir derdi yok ki. Ankara'dan İstanbul'a terör yandaşlarıyla birlikte yürümediler mi? Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmediler mi? 53 Kürt kardeşimizin Diyarbakır'da ölümüne neden olan bu değil mi? Bunları ziyaret ediyor ya. Zaten PKK bunların örgütü değil mi ? Onu gidip Edirne'de ziyaret eden Bay Muharrem ne yüzle geliyor? Onlara 24 Haziran'da derslerini vermeye hazır mıyız?"



'BİRİLERİ ÜLKEMİZİN KAZANIMLARINA GÖZ DİKTİ'



Denizlililerden 24 Haziran seçimleri için oy isteyen Erdoğan, "Şimdi birileri çıktı, ülkemizin, Denizli'nin ne kadar kazanımı varsa hepsine göz dikti. Denizli buna izin verir mi? Şimdi soruyorum Denizli. Biliyorum, şu güneşte çok yandınız; ama bu tahammülünüz var ya 24 Haziran'da bahar ferahlığına dönüşecek. Denizli bu seçimlerde tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Vakit Denizli, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Denizli vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? İnşallah sizlerin desteğiyle Türkiye şahlanacak. AK Parti 16 yıldır bu ülkeye sadece hizmet getirdi. Biz eski dönemlerde olduğu gibi ülkemizi koalisyonlara belirsizliklere kaoslara emanet eder miyiz?" dedi.



'BAY MUHARREM, SEN BİRİNCİ ÇIKAMAZSAN İSTİFA EDECEK MİSİN?'



Konuşmasını bölüp, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir konuşmasını sinevizyondan partililere izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendi içlerinde ne diyorlar? Dinle dinle 'Yenildin de yenildin'. Muharrem böyle söylüyorsa doğrudur. Doğru konuşuyor. Şimdi bay Muharrem, sen birinci çıkamazsan istifa edecek misin? Ama benim milletim seni de sandığa gömecek. Görünen köy, kılavuz ister mi? İstemez. Benim milletim hizmet siyasetinden yana. Bay Muharrem, daha çırak bile değil. Buna çok kızıyor. Senin genel başkanın bile daha onu atlatmadı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında çıraklığı atlattık. Başbakanlık'ta ustalık şimdi sizden büyük ustalık için icazet istiyorum. Var mıyız? Biz uluslararası camiada elhamdülillah, Türkiye'yi büyüttük. Davos'ta 'One minute' dedik, işi bitirdik. Bu liderlik işidir liderlik. Bu çıraklık işi değil. Soruyorum; bakkal dükkanınız var. Çırağa teslim eder misin? Bunlara 5 koyun verin, yarısını kaybeder."



'İNGİLİZ'İN HYDE PARK'I VARSA BİZİM 'MİLLET PARKI'MIZ VAR'



AK Parti hükümetlerinin Denizli'ye yaptığı yatırımları anlatan Erdoğan, 16 yılda Denizli'ye 22,5 katrilyon yatırım yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"AK parti bu ya. Erdoğan bu. Çok çalıştık. Daha başbakan değilim, Aydın ile Denizli arası 125 kilometre yol berbat, hatırlayın o günleri. Dedim ki 'Şu zamanda bölünmüş yol yapacağız'. Yaptık mı? Biz buyuz, bay Muharrem. Bu iş laf ola beri gele değil; adam gibi adam olacaksın. Yüksek öğrenim öğrencileri için 5 bin 90 yataklı yurt binaları açtık. 2 bin 300 kişilik yeni yurt binalarını yeniden açacağız. Denizli'ye şanına uygun yeni bir stadyum yapıyoruz; ama bunun karşılığında Denizli'yi birinci ligde görmek istiyoruz. Eski stadyumun yerine de millet bahçesi yapacağız. Al çocuğunu, al yanına git, yat, uyu, koş. İngiliz’in Hyde Park'ı varsa bizim de 'Millet Parkı'mız var. Sağlıkta 28 tesisi Denizli'ye kazandırdık. Pamukkale Üniversitesi'ni ikiye bölelim, diyoruz. Honaz tarafında da ikinci üniversiteyi kuralım, diyoruz. Arkadaşlar, bu işler çalışma işi."



'BAY MUHARREM, KIRAATHANENİN MANASI ŞUDUR; OKUMA EVİ'



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte çıkmışlar, Kadıköy'de bağırtıyorlar. Bunlar terbiyesiz. 'Hırsız Erdoğan' diye bağırtıyor tabanına, bu bay Muharrem. Yazıklar olsun. Hangi delilin var, terbiyesiz? 'Man Adaları' dediniz, sizleri yargı mahkum etti. 179 bin TL tazminata mahkum etti. Bunlar terbiyesiz. Ahlak, diye bir şey yok. 24 Haziran'da sizleri benim milletim, inşallah sandığa gömecek" dedi.



Konuşmasında 'Millet Kıraathaneleri'nden de bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

"Biliyorum, yoruldunuz. Hanım kardeşlerim, sizin yol arkadaşlığınız takdir edilmeyecek gibi bir şey değil. Takdirin çok üzerinde. Gençler, bir şeyler söyleyeceğim. Bay Kemal, Bay Muharrem. Biz 'Millet Kıraathaneleri' diyoruz ya 'Millet Kıraathaneleri'ni bu adam öğrenememiş cello cello. 'Onlar size kek versin ben de size fabrikalarda iş vereceğim' diyor. Bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanenin ne olduğundan haberi yok. Eskiden buralarda iskambil oynanırdı. Adeta kumar oynarlardı. Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur; okuma evi. Bu kıraathanelerde kitap olacak bay Muharrem. Kitap olacak bay Muharrem. Kek, kahve bunlar da olacak. Bak bay Muharrem, orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşları sallamayacaklar. Sen ne konuşuyorsun? Yaparsa AK Parti yapar; ama bay Muharrem bundan anlamaz. Denizli'ye de yapacağız inşallah, ilçelerine de yapacağız 'Millet Kıraathaneleri'nden. Yavrularımız, o kötü alışkanlıklarından kurtulacaklar. İskambil kağıtları, okey taşları yok.



Sen iskambile devam et, okeye devam et bay Muharrem. Biz istiyoruz ki gençlerimizin okuma kültürünü geliştirelim."



'PARTİSİ, ONU BAŞINDAN SAVMAK İÇİN MEYDANA ÇIKARDI'



Muharrem İnce'nin aday olduktan sonra yakasındaki parti rozetini çıkardığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parti rozetini çıkartmakla tarafsız olduğunu sanıyor. O yakasından partisinin rozetini çıkarmadı, partisi onu başından savmak için meydana çıkardı. 40 yıllık kani olur mu yani? Adı 'halk' olan ancak halka tepeden bakan anlayıştan başka aday da çıkmaz. Her seçimde karşımıza Kemal Kılıçdaroğlu çıkardı şimdi yanında oturuyor. 'Gel bakalım Muharrem' diyor. Muharrem başımıza kesildi bir Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu 'çakma Kılıçdaroğlu' oldu. Aslı bir yanda çakması bir yanda bırakın bunların cumhurbaşkanı olma derdi falan yok. Seçimden daha çok CHP genel başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı tüm mücadeleleri koltuk için. Ülkemizin bütün sorunları için çözümleri bulunmayan tek yaptıkları, Tayyip Erdoğan'a sataşarak, kendi partileri içindeki konumlarını sağlamlaştırmaya çalışıyorlar" diye konuştu.



'TATİLİN TELAFİSİ OLUR AMA SANDIĞIN OLMAZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu millet size ana muhalefet sorumluluğunu, milletvekillerinizi sağa sola paket yapasınız, diye mi verdi? Oy namustur. CHP milletvekillerini sağa sola peşkeş çekerek, ihanet ediyor. Sadece Denizli'de değil; Denizli dışındaki akrabalarınızı da arayın. Aman sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. Demokrasiye sahip çıkın. 24 Haziran'da mesele, Türkiye’nin istikbali meselesidir. Miting meydanlarına bir bakın, karşınızda bir yıkım ekibi var. Bir de bizim gibi inşa ekibi var.



Başındakini 16 yıldır tanıyorsunuz. Yıkım ekibindeki en azından 1,5 ayda bir parça tanıma fırsatını buldunuz. Kimi 'Satarım', kimi 'Yıkarım', kimisi 'Kapatırım' diyor. Senin yapacak neyin var ya? Şimdi yıkım ekibinden herhangi birisini dükkanınız olsa yanınıza çırak alır mısınız? Dükkanınıza almayacağınız bu kişilere ülkenizin geleceğini emanet eder misiniz? Sakın öyle bayram tatiline gidip, dönmemezlik yapmayın. Nasıl olsa okullar tatil oldu, demeyin. Tatilin telafisi olur; ama sandığın telafisi olamaz. Oyunuza sahip çıkın."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Denizli'den ayrıldı.