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Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin...
POLİTİKA 27.10.2019, 15:26
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel'in görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alınmıştır" denildi.
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