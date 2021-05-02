Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti. Mahzure Keleş kim?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yaptığı iftardan sonra Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş'i ziyaret etti.

Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Mahruze Keleş, 2019'daki mahalli idareler seçiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sana kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle gündemde yer almıştı.

Erdoğan, Keleş'i kısa süre önce telefonla arayarak kendisini ziyaret edeceğini söylemişti.