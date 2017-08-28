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Erdoğan kitaplarını ve tesbihlerini Külliye müzesine bağışlayacak

Beştepe'de yapılacak müzede tespih koleksiyonun da yer alacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar benim İmam Hatip yıllarımdan...

Erdoğan kitaplarını ve tesbihlerini Külliye müzesine bağışlayacak

"MÜZEMİZDE BENİM TESBİH KOLEKSİYONUMU DA SERGİLEYECEĞİZ" 

Beştepe'de yapılacak müzede tespih koleksiyonun da yer alacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bunlar benim İmam Hatip yıllarımdan itibaren aldığım kitaplarım. Başbakanlığımda devam eden kütüphanem. Burada hedefim büyük. Benim evimdeki 2 odamı ona tahsis etmişim. Fakat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi farklı olacak. İnşallah ondan sonra bir Cumhurbaşkanlığı olarak bir müzemiz olacak ve bir de kütüphanemiz olacak. Bu müzede bize verilen bir çok hediyeler var objeler var madalyalar var bütün onları orada sergileyeceğimiz gibi evimde de ne kadar kitap varsa o kütüphaneye bağışlamış olacağız. O manevi hazzı almış olacağız inşallah. Bu kütüphaneye çok ciddi hibeler var. Bunlarda da kim hibede bulunduysa onun için hazırladığımız bölümü onun adıyla orada kapıya yazacağız. Bu bölüm veya bu kitaplar filancanın Cumhurbaşkanlığı  Kütüphanesi'ne hediyesidir diyeceğiz. Benim bir de tesbih koleksiyonum var. O tesbihleri  de yine müzemizde sergileyeceğiz. Fena bir koleksiyon değil" diye konuştu. 


 

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