Erdoğan: Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın aşıyla, işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde işçileri ağırladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'nde konuşan Erdoğan, 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dileklerini iletti. İşçi ve emekçi kavramlarını kendilerine siper ederek ideolojik savaş açanların alın teri ve emekle ilgisinin bulunmadığını belirten Erdoğan, "İşçimizin alın terini yıllarca kendi ideolojik kavgalarının istismar aracı olarak kullanmaya çalışan marjinal kesimlerin oyunlarını işçilerimizin yanında dimdik durarak bozduk" diye konuştu.

'NAFAKASINI KAZANMAYA ÇALIŞAN İNSANI KATEGORİZE ETMEK, EMEĞE SAYGISIZLIKTIR'

Erdoğan, 31 Mart’taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Alın teriyle kendisinin ve ailesinin nafakasını kazanmaya çalışan insanı bu tür yaklaşımlarla kategorize etmek en başta emeğe saygısızlıktır. 31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına, hatta insanlarımızın aşıyla işiyle oynandığına dair üzücü haberler alıyoruz. Üstelik bu tür ayrımcılıkları meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır. Birileri bu kafayı yeniden hortlatmaya çalışıyor. Biz hiçbir sendikaya kendi arka bahçemiz olarak bakmadığımız gibi kimsenin de sendikaları arka bahçesi haline getirmeye çalışmasına da rıza göstermeyiz" dedi.

CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP yönetimindeki belediyelerde işçi kıyımı yaşandığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef ülkemizde TBMM önünde protesto için kendini yakmaya kalkan bir işçiye 'Git kendini sarayın önünde yak' diyecek kadar insanlıktan nasibini almamış bir muhalefet anlayışı var. Şimdi bu zihniyetin belediyelerdeki işçi kıyımına varan uygulamalarıyla karşı karşıyayız. Bir yerde kimin çalışıp, kimin çalışmadığını en iyi oradaki emekçiler bilir. Gidersiniz onlara sorarsınız, çalışana hakkını verirsiniz, çalışmayana da yol verirsiniz. Böyle bir tasarrufa kimse de karşı çıkmaz ama evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz. İnşallah bu tür yanlışlardan en kısa sürede dönülür."