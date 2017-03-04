Erdoğan: Keşke bu değişikliği 1990'lı yıllarda gerçekleştirseydik

Gurbet GÖKÇE- Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğini daha önce yapılması gerektiğine belirterek, "Keşke bu değişikliği 2007 yılında yapabilseydik. 27 Nisan bildirisi yayımlanmadan, 367 rezaleti yaşanmadan keşke yapabilseydik. O rezaletleri yaşadığımız için işte bunu yapıyoruz şimdi. Neler çektirdiler bize neler. Hatta keşke bu değişikliği 2001 krizi olmadan önce gerçekleştirmiştik olsaydık. Keşke bu değişikliği 1990'lı yıllarda gerçekleştirseydik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da valilik önünde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Toplam yatırım bedeli 762 milyon lira olan 36 ayrı eserin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, "Tekirdağ'ın kahraman evlatları DEAŞ'lı, PKK'lı sürülere mekanlarını dar ediyor. 15 Temmuz gecesindeki demokrasi destanında Tekirdağlı yiğitlerin de kanı, canı, emeği var. Sizler göğsünüzü siper ettiniz. Size F-16'lar, tanklar, toplar, helikopterler sökmedi. Ben bu vatan için gözünü kırpmadan şahadete koşan tüm Tekirdağlı şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Ayrıca gazilerimize de şifalar diliyorum" dedi.

Anayasa değişikliği referandumuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzü hep gensorularla, güven oylamalarıyla kesmek istediler. Eğer biz dik durmasaydık, bu yaptıklarımızı bize yaptırmazlardı. Ama biz dik durduk. Şimdi bu 'Hayır' diyenlere soracaksınız; neden, niye? Ne diyor? 'Gençlerimiz için hayır'. Doğru diyor doğru; çünkü Kandil'e 14, 15, 16, 17, 18 yaşındaki gençlerimizi bunlar götürdü. O genç kızlarımızı oralara bunlar götürdü. Onlara silahlı eğitimi Kandil dağlarında onlar verdi. Ondan sonra bunları şehirlere indirip, öğrettikleri el yapımı bombalarla şehirlerde bunlar ne yazık ki ölüm kustular. Kan kustular. Şimdi talimat veriyorlar dağdan, 'oyumuz hayır'. Unutmayın, 'Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır.' Eğer 'hayır' diyenlerle beraber hareket ediyorsan yolun açık olsun; ama biz diyoruz ki 18 yaşındaki gencim parlamentoya girecek. Gençlerimizin önünü, ufkunu açacağız. Biz bunun peşindeyiz."

"TBMM'NİN YETKİLERİ AYNEN KENDİSİNDE"

Konuşmasında muhalefetin 'Meclis'in yetkileri elinden alınıyor' eleştirisine yanıt veren Erdoğan, "Artık güçlenen bir Türkiye var. Lider ülke olma yolunda bir Türkiye var. Öyleyse biz 16 Nisan'ı çok daha farklı bir neticeyle yönetim sistemindeki bir değişiklikle geleceğe sıçrama yaparak, yürümemiz lazım" dedi.

Erdoğan, önlerindeki barikatları, engelleri aşacaklarını belirterek, "Ne diyorlar? 'TBMM'nin yetkileri alınıyor'. Yalan. TBMM'nin yetkileri aynen kendisinde. Alınan var. Ne? Artık öyle eskisi gibi akşam yat, sabah kalk; alsana bir gensoru. Gensoruyu kim verecek? Gensoruyu millet verecek millet. Asıl gensoru sahibi millet. İşi gerçek sahibine havale ediyoruz. Yoksa parlamento yine denetleme görevini aynen sürdürecek. Yeri gelecek soruşturma, bütün bunları yine yapacak. 16 ayda bir hükümet kuruldu. Hükümetler geldi, gitti. Soruyorum sizlere; 16 ayda bir hükümetlerin kurulduğu bir ülkede istikrar, güven olur mu?" diye konuştu.

"DOĞRU KONUŞ, NİYE DOĞRU KONUŞMUYORSUN?"

'Tek adam' eleştirilerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar? 'Tek adam istediği gibi seçime götürecek'. Gene yalan. Cumhurbaşkanı eğer seçime gitme gereğini duyuyorsa o zaman aynı şekilde parlamento da seçime gidecek. Bunu hiç konuşmuyorlar. Parlamento ve cumhurbaşkanı aynı günde seçimi yapılacak. Doğru konuş. Niye doğru konuşmuyorsun? Bunu söylemiyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki tutmuyor, Allah'ın izniyle de tutmayacak" dedi.

"1.5 YILDA 3 BİN DEAŞ'LI, 10 BİN PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden terörle mücadelede, belli odaklardan icazet almadan adımlar atılamıyordu. Öyle bir ülke vardı. Ama bugün Cudi'den Cerablus'a, Gabar'dan El Bab'a kadar gereken her yerde operasyon yapan bir Türkiye var. İzin mizin almak diye bir şey yok. Artık dostuna güven veren, terör örgütlerine korku salan bir Türkiye var. Nereye saklanırlarsa saklansınlar, inlerine giriyoruz ve orada imha ediyoruz. Son 1.5 yılda 3 bini aşkın DEAŞ'lı, 10 bin de PKK teröristini etkisiz hale getirdik. FETÖ terör örgütünün kamudaki militanlarını tek tek belirleyip, hukuka teslim ettik. Devam ediyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terörün kökünü kurutana kadar da bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç endişe etmeyin."

"ONLARIN VAR DEDİĞİ ŞEYLERİN HİÇBİRİ BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 'Ne istediniz de yapamadınız?' sorusuna yanıt verirken CHP'yi suçlayarak şöyle dedi:

"Bunlar yeterli değil, bunlar buna alışmış; çünkü dertleri yok. 15 yıl boyunca, bunlar balık hafızalı olduğu için, bütün hizmetleri engellemeye çalıştılar. Ayağımızın altına karpuz kabuğu koyan kendileri gibi değilmiş diye üste çıkmaya çalıştılar. Yapılan yollara, hastanelere, köprülere mani olmak için mahkeme mahkeme dolaşan bunlar değil miydi? Meclis'i gensorularla, önergelerle kilitlemek isteyenler bunlar değil miydi? Milletin kürsüsünü işgal edenler bunlar değil mi? Kendini kürsünün mikrofonuna zincirle bağlayanlar bunlar değil mi? Bakıyorsun milletvekilinin ayağını ısırıyor, öbürü bir bayan milletvekilinin saçlarını yolmaya kalkıyor. Bunlar değil mi? Bir anayasa değişikliği metnine bakıyorum, bir de metin konusunda muhalefetin söylediklerine; inanın arada en küçük ilişki yok. Onların var dediği şeylerin hiçbiri bu anayasa değişikliğinde yok."

"ÖNCE 18 MADDELİK METNİ OKUYUN"

Anayasa değişikliğine ilişkin 18 maddelik metnin, referandum için 'Evet' ve 'Hayır' diyenleri dinlemeden önce, okunmasını isteyen Erdoğan, "Buradan 80 milyon vatandaşımızın tamamına sesleniyorum. Lütfen, 'Evet' diyenleri de 'Hayır' diyenleri de dinlemeden önce açın, şu 18 maddelik metni bir okuyun. Sonra başkalarına kulak verin. İşte o zaman kimin doğru kimin yanlış söylediğini çok açık şekilde göreceksiniz. Biz 18 yıldır bunların ağzına baksaydık, inanın hiçbir iş yapamazdık" dedi.

Referandumun yapılacağı 16 Nisan günü kurulacak sandıkların çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "16 Nisan halk oylamasında büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolu genişletiyor, kolaylaştırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir şahsın veya partinin değil, 80 milyonluk Türk milletinin projesidir. Diyorlar ki 'tek adam.' Ne tek adamı, ne alakası var? Ben kimim? Ben bir faniyim. 16 Nisan'a çıkacağıma dair elimde garantim var mı? Biz sistem diyoruz, sistem. Sistem bakidir. Şu anda bir 'rejim değişikliği' safsatası çıkardılar. Böyle bir şey yok. İlk önce ben karşılarında dururum. Biz, sistem değişikliği yapıyoruz. 200 yıldır bu ülkede sıkıntımız buydu. Şimdi bunu hallediyoruz inşallah. Kimse bunu Tayyip Erdoğan'ın sorunu gibi anlatmasın. Tayyip Erdoğan, bu ülkede hiçbir zaman baki olan bir güç gibi kendini takdim etmedi" diye konuştu.

Bugün gündeme getirdikleri değişikliğin daha önceden yapılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke bu değişikliği 2007 yılında yapabilseydik. 27 Nisan bildirisi yayımlanmadan, 367 rezaleti yaşanmadan keşke yapabilseydik. O rezaletleri yaşadığımız için, işte bunu yapıyoruz şimdi. Neler çektirdiler bize neler. Hatta keşke bu değişikliği 2001 krizi olmadan önce gerçekleştirmiştik olsaydık. Keşke bu değişikliği 1990'lı yıllarda gerçekleştirseydik. Keşke rahmetli Menderes ve arkadaşlarının hazin sonuyla neticelenen 1960 darbesi gerçekleşmeden böyle bir sisteme geçseydik. İşte o zaman bugün yaşadığımız tartışmaların hiçbirine gerek kalmayacaktı. Burada sorulması gereken soru 'Niçin şimdi?' sorusu değil, 'Niçin bu kadar geciktik?' sorusu olmalı. Bu gecikmede şayet bizim de payımız varsa bize onun hesabı sorulmalıdır."

"35 YILDIR BU ÜLKEDE NİÇİN TERÖR VAR?"

Parlamenter sistemin terörü önleyemediğine vurgu yapan Erdoğan, "Mevcut sistem tüm dertlere deva idiyse bunca sorunu, bunca krizi, bunca çatışmayı biz neden yaşadık? 35 yıldır bu ülkede niçin terör var? Maddi, manevi bunca bedeli niçin ödedik? Benzer şartlarda yola çıktığımız ülkeler fersah fersah önümüze geçmişken, biz hala aynı sistemde ısrar ederek, onlara nasıl yetişeceğiz? Bizden önce siz vardınız. Bu sistem vardı. Niçin başarılı olmadınız? Biz geldik, 1'e 5 katladık. Sistemden değil, o bizim şahsımızdan kaynaklandı. 94 yıllık cumhuriyet ve 200 yıla yaklaşan parlamenter sistem uygulamalarında elde ettiğimiz tecrübeler ortada. Onun için bir yönetim reformu gerekiyor" dedi.

Farklı siyasi partilere oy veren vatandaşlara, anayasa değişikliği referandumu için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi bu süreçte görevini bir kez daha yerine getirmemiştir. Yönetim sistemi değişikliğine ana muhalefet hiçbir zaman katkı vermemiştir. Sağ olsun MHP, burada AK Parti ile el ele vermek suretiyle referandum için gerekli 339 oy parlamentodan çıkmıştır. Parlamento görevini yaptı. Ben buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. AK Parti'ye, MHP'ye, CHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, BBP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Gelin, el ele verelim. Ve 16 Nisan'da bu ülkenin kaderini değiştirecek 'Evet' oyuyla geleceğe yürüyelim" dedi.

'BAŞKAN ERDOĞAN' SLOGANLARI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak, toplu açılış töreninde ilk konuşmayı yaptı. Başkan Albayrak'ın konuşması sık sık, 'Başkan Erdoğan' sloganları ile kesildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Albayrak, 15 Temmuz darbe girişiminde Tekirdağ halkının devletinin, vatanının yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı daha sonra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve milletvekilleriyle birlikte toplu açılışı gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın mitingi nedeniyle Tekirdağ'da sıkı güvenlik önlemleri alındı. Valilik önündeki alandaki binaların çatılarına keskin nişancılar konuşlandırıldı. Bir polis helikopteri havadan sürekli uçuş gerçekleştirdi. Alana giren herkes tek tek üst aramasından geçirildi.

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