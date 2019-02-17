Erdoğan: Karşımızda Zillet-İllet İttifakı var

'KARŞIMIZDA ZİLLET- İLLET İTİFAKI VAR'



Afyonkarahisar'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bunların 'bayrak' diye bir sevgisi var mı? Bu HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı'mız bile okunmaz. Yahu İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla bay Kemal, sen nasıl kol kola giriyorsun? İYİ Parti, sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun? Saadet, sen nasıl bunlarla kol kola? Ya bunlar kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır. İşte bizim farkımız bu. CHP ve şürekası Ankara'da rant kavgası verirken, biz burada olduğu gibi toplu açılış törenleriyle mitinglerle ziyaretlerle insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda ne var? Zillet ittifakı, illet ittifakı" dedi.



'ÇOK BÜYÜK SİYASET MÜHENDİSLİĞİ YAPILIYOR'



Sandığa 40 gün sonra gidileceğini ve 31 Mart'ta Türkiye için kritik karar verileceğini kaydeden Erdoğan, "Kimin kimlerle yol yürüdüğünü ve iş tuttuğunu sizler zaten takip ediyorsunuz. 24 Haziran'da olduğu gibi ülkemizde yine çok büyük siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı iyi olan partiyle bölücü örgütün siyasi uzantısı zillet ittifakı şemsiyesi altında bir araya getiriliyor. Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardından 'al gülüm, ver gülüm' pazarlığına girebiliyor. Türkiye'de adı millet düşmanlığına çıkmış, insanımızın değerleriyle inancıyla tarihiyle kavgalı ne kadar kesim varsa hepsi de koro halinde zillet ittifakına alkış tutuyor" diye konuştu.



'GEREĞİNİ YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ'



Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu ittifakın küçük ortağı, İmralı'daki ortağı için yürüyüş yapmaya yeltendi. Emniyet güçlerimiz tüm tedbirleri aldı ve haklı olarak böyle bir provokasyona müsaade etmedi. Bölücü örgütün siyasi uzantılarının tüm kışkırtmaları, hakaretleri, tehditlerine rağmen polisimiz kararlı tavrından asla taviz vermedi. Bu sırada örgütün 'şehir kadrosu'ndan sözde bir milletvekili, benim bir hanım polis kardeşimin kolunu ısırarak, hastanelik etti. Tabi gereğini yapıyoruz, yapacağız. Bu saldırı karşısında ne CHP'den ne de ittifakın diğer ortaklarından tek bir kınama, tek bir eleştiri dahi duyulmadı. Aynı şekilde geçen hafta Adana Seyhan'daki seçim büromuza, arkadaşlarımız toplantı halindeyken, bölücü örgütün uzantıları tarafından bir terör eylemi düzenlendi. Bu kesimlerden yine bir tepki gelmedi. Ancak aynı CHP, bölücü örgütün emriyle yapılan eyleme hukuki sınırlar içinde müdahale eden polislerimizi 'Vekiller dövülüyor' diyerek hedef göstermekten çekinmiyor."



'BUNUN ADI, SOKAK TERÖRÜNE SAHİP ÇIKMAK'



AK Parti ve 'cumhur ittifakı'nın hedef gösterilmeye başlandığını kaydeden Erdoğan, "Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor. Bunun adı; ikiyüzlülüktür, millet ve demokrasi düşmanlarına payandalık yapmaktır. Bunun adı, sokak terörüne sahip çıkmaktır. CHP ve ortağının tavırlarından cesaret alan Kandil'deki terör baronları artık doğrudan AK Parti'yi ve 'cumhur ittifakı'nı hedef göstermeye başladı. Ne diyorlar? 'Batıda AK Parti'yi çökerteceğiz'. Önceki gün birisi çıkmış, 'AK Parti'nin karşısında kim varsa onunla birlikte olun, diye emir verin' diyor. Oradan talimatı alan bu örgütün Meclis'teki temsilcileri de çıkıyor, 'Şuralarda kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. Millet yerine bölücü örgütün desteği ve Pensilvanya'nın icazetiyle seçim kazanma hayali kurmak, Türk siyaseti adına gerçekten utanç verici" dedi.



'31 MART HER ALANDA TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK'



Ülkedeki muhalefetin kalitesi adına üzüntülü olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır. Bugün CHP, ne şehirlerimiz ne ülkemiz için en küçük bir projesi, bir hayali, bir hedefi olmayan sadece kendi ekiplerinin ikbali için çalışan, dar kadrocu bir yapının esiri durumundadır. Biz ülkemizdeki muhalefetin kalitesi adına doğrusu üzüntülüyüz. Biz CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Biz işte bu CHP'nin dümen suyuna girerek PKK ve FETÖ'yle aynı ittifakta yer alan diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız adına üzüntülüyüz. Bunun için 31 Mart seçimlerini sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda CHP'yi esir alan bu gayrimilli zihniyetten kurtulmanın da miladı olarak görüyoruz. 31 Mart sonuçları inşallah ülkemizin CHP ve zillet ittifakı kamburundan kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. 31 Mart siyaset mühendisliklerinin bir kez daha hüsrana uğradığı gün olacaktır. İnşallah 31 Mart her alanda Türkiye'nin önünü açacak."



