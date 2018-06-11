Erdoğan: Kandil'i terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık tehdit ve terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz" dedi.

Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin son hızla devam ettiğini söyledi. Erdoğan, "Bugüne kadar sınırlarımız içinde ve dışında binlerce terörist etkisiz hale getirdik şimdi hedefimiz bataklığın en büyüğünü kurutmak. Kandil'i ülkemiz ve milletimiz için artık tehdit ve terör kaynağı olmaktan kurtarıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'ndan hemen sonra başladığımız operasyonlar başarıyla sürüyor. Artık insansız hava araçlarımız var mı? Artık silahlı insansız hava araçlarımız var mı? Bunları artık Amerika'dan almıyoruz. Bunları artık İsrail'den almıyoruz. Bunu artık biz kendimiz üretiyoruz. F-16'larımız evet koordinatlarını işte insansız hava araçlarımız veriyor ve vuruyorlar. Artık bizim ATAK helikopterlerimiz var mı? Onu da yine bu kardeşiniz İtalya'yla yaptığımız görüşmeler sonucu İtalyanlarla ortak üretmeye başladık. Ve sahadaki birliklerimiz teröristlerin inlerine doğru adım adım ilerliyor muhalefet istemese de nasıl Afrin'i, Cerablus'u, El-Bab'ı, Azez'i katil sürülerinden temizlemişsek Kandil'deki terör bataklığını da Allah'ın izniyle kurutacağız. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık yapanla rahatsız olsa da terörü bu ülke gündeminden tamamen çıkaracağız."

'ZALİME ACIMASIZ, MAZLUMA MERHAMETLİ'

Devletin zalime karşı acımasız, mazluma karşı merhametli olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu devlet hainlerin tepesine hiç ummadıkları anda balyoz gibi inen güçlü bir devlettir. Çukur eylemlerinde sokak çetelerini açtıkları deliklere gömdük mü? Fırat kalkanında DEAŞ'lı canileri darmadağın ettik mi? Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü örgütün Suriye kolunu Afrin'den söküp attık ve bu 4 bin 600'a yaklaştı. Bestler Dereler bölgesinde, Cudi'de, Gabar'da, Kato'da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Yurt dışına kaçan 80'in üzerinde FETÖ'cü alçağı paketleyip adalete teslim ettik mi? Peki bu Bay Muharrem'den, Bay Kemal'den terörle mücadele hakkında bir şey duydunuz mu? Onların terörle mücadele diye bir derdi yok. Bay Kemal, terörün desteklediği kişileri koluna takıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Bay Muharrem de terörün desteklediği siyasi partinin başkanını sözde şu anda işte Cumhurbaşkanı adayı o da gidiyor Edirne'de cezaevinde ziyaret ediyor. Be kardeşim, 6-7 Ekim'de dökülün sokaklara deyip de 53 tane Kürt kardeşimi Diyarbakır'da öldüren bunlar değil mi? Yahu sen nasıl olur da gider bunu ziyaret edersin? Buradan sana oy mu gelecek yani?"

'SEN BU İŞLERDEN ANLAMAZSIN'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi de eleştiren Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesla diye bir marka var. BMW'yi ziyaret etmiş de. Bu zannediyor ki biz hala dizelle araç üreteceğiz, yerli milli. Ya onu da üretiriz de biz şu anda elektrikli, akülü, bunları üreteceğiz Bay Muharrem. Sen bu işlerden anlamazsın. Zaten anlayana kadar da 24 Haziran geliyor ama 24 Haziran'dan sonra sana vakit ayırabilirsem bir ders veririz. 7.4 ilk çeyrekte Türkiye büyüme kaydetti ve OECD ülkelerinde bir numara olduk. G20 ülkeleri içerisinde Hindistan'dan sonra 2'nci olduk. Şimdi soruyor çiftçiye, esnafa. 7.4 büyüme sizin gelirinize yansıdı mı? Ya Bay Kemal sen bu söylediğine Allah aşkına inanıyor musun ya? Senin önce bu büyüme denen kavramın ne olduğunu bir öğren kendi ekonomistlerine sor ya bu büyüme nedir. Ne diyor bu ranta aittir diyor. Ya ne demek. Bu büyüme denilen olay tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu? Devlet olarak benim memurum yok mu? Bunlara yansımıyor mu? Bu çiftçilere paraları biz aynı kaynaktan veriyoruz. Büyüdüğümüz için, güçlendiğimiz için işte bu paraları veriyoruz. Bu yollar nereden yapılıyor Bay Kemal, Bay Muharrem? Yükleniyoruz ama anlamıyorlar. Cehalet çok kötü bir şey. Hayvancılıkla uğraşan Niğdeli çiftçilerimize yüzde 50- 80 arası hibe veriyoruz, nereden veriyoruz?"

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