Erdoğan İstanbul'un fethinin 565. yıldönümü programında konuştu - 1

Mehmet İLKAY ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 565. yıldönünü özel Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında, "İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, kontrollü darbe diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır. Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar. Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz. Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir. Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir. Biz 16 yıldır işte bunlarla mücadele ederek ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah

Osmanlı'da olduğu gibi millet bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi, Amerika'daki Central Park'ın 3 katıdır, fazlası var, azı yok. Hyde Park'ın 8-9 katı. Öyle bir millet bahçesine inşallah İstanbul'umuz sahip olacak." ifadelerini kullandı.

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