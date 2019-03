Erdoğan: Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, tüm etnik kökenleri bir arada barındıran Türkiye'de, herkesin tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet altında bir ve beraber olduğunu söyledi. Erdoğan, "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere Şırnak'a geldi. Şerafettin Elçi Havaalanı'nda Vali Mehmet Aktaş, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerlerle bir süre sohbet etti, Erdoğan, buradan otobüsle mitingin yapıldığı valilik yanındaki meydana geçti. Yol boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan Erdoğan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Platforma boynunda 73 Şırnak Belediyespor atkısıyla çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nereden nereye' isimli seçim şarkısına eşlik etti. Bir buçuk yıl ardından Şırnak'ta olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Şırnak Hazreti Nuh'un şehridir. Şırnak Mem-u Zin'in şehridir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost ve kardeş olmayı öğretir. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütler. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. Bizler aynı kader ve aynı ruhuz. Bizler Alparslan'ın ve Selahaddin'in torunlarıyız. Doğu da biziz, batı da biziz. Biz bu ülkenin her köşesine sevdalıyız. Biz bu ülkenin her insanına muhabbetle bağlıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Trabzon'dan, Malatya'dan, Hakkari'den, Bursa'dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke hepimizindir, bu bayrak hepimizindir, bu ezan hepimizindir, bu devlet hepimizindir" dedi.

'HİÇ KİMSEYE BU DEVLET ÜZERİNDE AMELİYAT YAPTIRMAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verip, herkesi ayrım yapmadan bir gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İşte bunun için ne diyoruz tek millet diyoruz. Ne demek tek millet? Bu ülkede yaşayan herkes; Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Gürcü'süyle, Roman'ıyla, etnik köküne bakılmazsınız aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. İyi bilirsiniz. Milleti-i İbrahim, tek millet. Tek bayrak diyoruz; bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Çanakkale'yi gidin, ülkemizin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki şehitliklerimize gidin göreceğiniz budur. Aynı şekilde terörle mücadelede, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize bakın, 81 vilayetimizin her birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi görürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için ne diyoruz tek vatan; bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin, namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. Ne diyoruz tek devlet; bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yoktur. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız."

'ADAMIN CİĞERLERİNDE BÖYLE BİR ŞEFKAT YOKKİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka ülkede yaşamak isteyenlerin gidebileceğini ancak başka ülkede başı sıkışanların sığınmak için aklına ilk gelen adresin de Türkiye olduğunu kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerin vergi vermemesine yönelik eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Ama şunu da unutmayın bugün ister Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun, bölgemizde nerede bir Kürt, Arap, Türkmen kardeşimiz hangi kökenden olursa olsun başı sıkıştığında aklına gelen ilk gideceği yer Türkiye'dir. Kobani'den gelenler nerede? Şu anda Kobani'den gelen 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz onlara 'Kürt' demedik ki. 'Suriye'den bunlar kaçmak zorunda kaldıysa bunlara ev sahipliği yapacağız' dedik. Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye'de. Biz bunları ağırlarken bay kemal ne diyor? Dün Antalya'da öyle diyor. Diyor ki 'Bak siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu?' Hale bak ya hale bak. Yahu bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Yahu bunlar gelip eğer bize sığındıysalar biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız, biz bunlara akmayacak mıyız? Ama adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yokki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Bizim biliyorsunuz Fatiha Suresi'nde sürekli okuduğumuz nedir? Errahmanirrahim. Allah rahmandır, rahimdir. Yani merhamet sahibidir. Bu nedir? Bize telkindir. Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz. Yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. Bu devlet işte böyle Müşvik bir devlettir. Önümüzdeki dönem de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir diyoruz. İşte bunun için 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, aynı zamandı Şırnak'ın geleceğini de tayin edeceksiniz."

BÖLGE HASTANESİ VE STADYUM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda Şırnak'ı 10,5 katrilyon lira yatırımla değiştirdiklerini anlatarak, Cizre'de 10 bin kişilik stadyum ve bölgeye hizmet verecek 500 yataklı bölge hastanesi yapılması için çalışmalara başlandığını söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Allah için 10 yıl önce buraların hali neydi? Her yer çöp, çukur. İstiyoruz ki şimdi bu terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın. Şurada kaldı 20 gün. Ben size güveniyorum. Asla korkmak yılmak yok. Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Müjdelerim var size. Şimdi ilk müjdeyi söylüyorum. Biliyorsunuz. Cizre stadyumumuz kullanılamaz durumda. Biz de Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek ilçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. Şimdi ihaleye hazırlıyoruz. İhalenin arkasından da hemen kazmayı vuruyoruz. Sağlıkta Şırnak ve Cizre'ye 150'şer yataklı devlet hastaneleri, Silopi'ye, İdil'e, Uludere'ye ve Güçlükonak'a devlet hastanelerini de yaptık mı? Yaptık. Şırnak'a son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Şırnak Devlet hastanemizi, 75 yataklı kadın ve doğum branşında bir ek blok yaparak büyütüyoruz. Şimdi ikinci müjdemize geliyorum. Şırnak ilimize ilçeleriyle beraber hizmet verecek şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. 500 Yataklı Cizre Devlet Hastanemizin arsa tahsisi çalışmaları sürüyor. En kısa sürede inşaatına geçiyoruz. Bunlar burada bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Evlerin bodrumlarında bunlar yargılama yapmadılar mı? Tüneller açmadılar mı? Milletimizi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum etmek isteyenlerin oyunlarını boza boza şehrimizi geliştirdik, güzelleştirdik. İnşallah daha da güzel olacak."

'GELİN 31 MART'I YENİ BİR MİLAT YAPALIM'

İstikrar ve güven ortamının güçlenmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak huzurun ne olduğunu da iyi bilir, terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de, Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Kardeşlerim, 12- 13- 14- 15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırttı? Bu teröristler değil mi? Bunlara verecek bizim çocuklarımız yok. Onun için dik duracağız. sağlam duracağız ve ben Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapanlar Başbakan iken ziyaretime geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil'e kaçırılmışlardı. O Kandil'deki insafsız, vicdansız insanlar, işte benim bütün Güneydoğu'daki kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık bu ülkenin analarının, terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yeni bir milat yapalım" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere, bez torbada çay dağıttı.



