Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete, bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez" dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışması kapsamında, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Isparta'da halka hitap etti. Miting öncesinde ve sırasında bazı kişiler, sıcak hava ve oruç nedeniyle sıkıntı yaşadı. Bu kişiler, alanda bulunan sağlık ekiplerince sedyelerle sağlık çadırına taşındı. Miting öncesi 'güller şehri' Isparta'da, kalabalığın üzerine gül suyu döküldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mitinginde Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar da eşlik etti. Ispartalılar, miting alanına saat 15.30'da gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı.



Konuşmasına "Güllerin şehri Isparta, gül kokulu şehir" diyerek, başlayan Erdoğan, Isparta için övgü dolu sözler söyledi. Ramazan ayını kutlayan Erdoğan, kabına sığmayan bir Isparta gördüğünü dile getirdi. 16 yıldır Türkiye'nin kalkınması için gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan, çalışmaktan yorulmadıklarını vurguladı. Aşk ile koşanın yorulmayacağını kaydeden Erdoğan, vatana hizmet etmekten yüksünmediklerini belirtti.



'AFRİN'DE 4 BİN 480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİK'



16 yıl önce iktidara gelirken, nasıl heyecanlılarsa bugün de aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



"81 vilayetimize ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz. 16 yılda pek çok reforma imza attık. Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerini gerçekleştirdik. İçeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen birlik ve beraberlikten taviz vermedik. Dosta güven verirken hasımların da yüreklerine korku sardık. Şimdi size son rakamı vereceğim. Afrin'de en son olarak geldiğimiz nokta; şu anda 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Nerede terörist varsa Mehmetçik orada. Bu ülkenin huzurunu kimse bozamaz. Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz. Bu iş kürekle mürekle olmaz. Bunlar 'Afrin'de ne işiniz var?' diyordu değil mi? Biz ne dedik? Bizim ülkemizin sınırlarını taciz edenlere biz asla dur durak bilmeyiz. Üzerine gideriz. Türkiye'nin dost elinin sıcaklığını bilen herkes ülkemizin selameti için dua ediyor. Dünyadaki fakir fukara ülkelere elini uzatan birinci ülke neresi biliyor musunuz? Türkiye. Amerika birinci gözüküyor; ama gayri safi milli hasılaya göre bir numara Türkiye."



'KURLA MURLA BİZİ VURAMAZSINIZ'



Döviz kuru ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Çıkmış birileri, 'Kurmuş, şuymuş, buymuş'. Geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış birisi de diyor ki 'Biz Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız'. Öbürü diyor ki 'Yatırımları durduracağız', 'Senin bütçen boş' diyor. Ya sen anlamazsın ki bu işten. Ekonomi bizim işimiz. Kaynakları çeşitlendirerek, bu yatırımları biz yaptık biz. Bunlar ne derse desin, biz yatırımlara devam edeceğiz" dedi.



'HER ŞEYİN BÜTÇEDEKİ PARAYLA YAPILMAYACAĞINI BİLEN İKTİDARIZ'



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 4'üncü köprüye yönelik sözlerini de eleştiren Erdoğan, "Diyor ki 'Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı. Ben de 4'üncüyü yaptırırım.' Ya senin ne haddine? Ne haddine? Bir taraftan 'Şunu yaptırmam, bunu yaptırmam' diyeceksin. Öbür taraftan 'Ben de 4'üncüyü yaptırırım' diyor. 'Milli bütçede para yok' diyorsun. Biz her şeyin bütçedeki parayla yapılmayacağını bilen bir iktidarız. Dünyaya da bunun örneği olduk. Biz geldiğimizde G-20'de miydik ya? Şu anda Türkiye G-20'de. Çıkmış bir tanesi diyor ki 'Cebinde paran var mı?' Ya Ispartalıya sor, 'Isparta Şehir Hastanesi'nde hayat nasıl' diye bir sor. Ey bay Kemal, sen SSK'nın genel müdürü olduğun zaman o hastanelerin durumu neydi be? Gel de hastane gör hastane. Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel. Mersin'e gel. Yozgat'a gel. Hastane görmek istiyorsan Kayseri'ye gel. Gel de gel" diye konuştu.



'24 HAZİRAN BUNLARA HADDİNİ BİLDİRME GÜNÜ OLACAK'



İnce ile Kılıçdaroğlu'nun bir dönem birbiriyle zıtlaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Başkan ile aday önce bir zıtlaştılar. Bir ara ne diyordu? O zaman adaydı (İnce), henüz seçilmemişti. '1 girdin kaybettin, 2 girdin kaybettin, 3 girdin kaybettin, 4 girdin kaybettin, 5 girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin, kaybettin.' Öyle mi? Ama şimdi enteresan. Tamam, o güzel de o ne diyor şimdi? Ona böyle bir görevlendirme yaparken de 'Gel bakalım Muharrem' diyor. Bakın ne hale geldiler. İşte 24 Haziran bunlara haddini bildirme günü olacaktır" dedi.



Muhalefetin bir fidanının dahi olmadığını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizdeki muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Şahıslar çıkıyor, Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine, önemsiz göstermek için çaba gösteriyor. Çok daha iyisini taahhüt etmek yerine yatırımları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Zaten hayatlarınız boyunca böyle geldiniz. Projeleri durdurmaktan söz ediyorlar. Güzel bir sözümüz var, 'Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmazmış'. Bunların da bu ülkede bir dikili ağaçları olmadığı için yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar. Böyle köhne bir siyaset anlayışı olabilir mi? Dünyanın hangi ülkesinde hızlı trene karşı çıkan bir muhalefet var?" diye konuştu.



'ÇAPSIZ MUHALEFET ANLAYIŞIYLA GÜÇLÜ TÜRKİYE İNŞA EDİLMEZ'



Muhalefetin kafayı Türkiye'nin prestij projelerine taktığını savunan Erdoğan, "Daha şimdiden FETÖ'yü iade etmemek için ipe un serenlerin avukatlığına soyunan birisinden FETÖ ile mücadele etmesi beklenir mi? Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru sanan birine dış politika emanet edilir mi? Sağlık hizmetinin, doğum öncesinden ölüme kadar zaten ücretsiz olduğundan dahi habersiz birine sağlık teslim edilir mi? Bunları zaten biz ücretsiz yaptırıyoruz. Hedefi, vizyonu olmayanlara hiçbir şey emanet edilmez. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka bir iş bilmeyen muhalefete bu ülkenin yönetimi asla verilmez. Bu çapsız muhalefet anlayışıyla da büyük ve güçlü Türkiye inşa edilmez" diye konuştu.



'BEN DEĞİL, BİZ ANLAYIŞI İLE ÇALIŞTIK'



Türkiye'de asırlardır hayali kurulan hedeflere kavuşturma siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, "Biz yıkmaktan değil, ülkemize yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Biz el birliği içinde Türkiye'yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz. Eserine bakarsınız o kişinin notunu verirsiniz. Son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Isparta’mıza çok önemli eserler kazandırdık. Isparta'ya yaptığımız yatırımların toplam tutarı 11 katrilyon. Birileri 'laf, laf, laf'. Biz 'iş, iş, iş'. Farkımız bu. Ekibimizle çok güzel bir kolektif oyun ortaya koyduk. Biz 'ben' anlayışıyla çalışmadık, 'biz' anlayışıyla çalıştık" dedi.



'YIKIM İTTİFAKI' BENZETMESİ



Muhalefetin fırsat bulsa şehir hastanelerini de yıkacağını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanelerinden şikayetçi olduklarını savunarak, şunları söyledi:



"Onlara tavsiyem; bay Kemal'in SSK müdürü olduğu dönemdeki hastaneleri bir daha inceleyin bakalım. İnşallah önümüzdeki dönemde açacağımız 27 yeni şehir hastaneleriyle bunlara rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz. 'Yıkım ittifakı'nın bizi engellemesine, projelerimizi sabote etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Şimdi yepyeni bir döneme hazırlanıyoruz. Bu dönem Türkiye'nin şahlanış dönemidir. 24 Haziran seçimleri ülke tarihimizin en önemli seçimidir. Ya evlatlarımıza çok daha müreffeh bir ülke bırakacağız ya da IMF kapılarında para dilenen eski Türkiye'ye döneceğiz. Biliyorum, siz buna müsaade etmezsiniz. Kasası boş Merkez Bankası istemezsiniz."



DAVOS'TAKİ ANISINI PAYLAŞTI



Davos'a gittiği bir dönemde IMF Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"IMF'nin başında bir Fransız vardı, şimdiki Fransız değil. Oturduk konuşuyoruz. Dedim ki 'Siz IMF'nin başındasınız ben de Türkiye'nin başındayım. Sen paranı alıyor musun? Taksitlerini alıyorsun. 'Siz bizi siyaseten yönetemezsiniz. Benim yaptığımı yapıp, bizi yönetmeye çalışırsan kapıdan geri dönersin' dedim. Şaşırdı. Dedi ki 'Biz hesabımızı yapıyoruz'. Bütün borcunu ödedik, bitti. Ondan sonra onlar bizden borç istedi. 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar sordu 'Verelim mi?', 'Verin' dedim. 'Bugün borç alan, yarın emir alır' dedim, 'Verin'. Şimdi ortaya çıkanlar; el, kol, pençe, divan; bunların huzurunda böyle dururlar. Ama biz bu ahlakla yetişmedik. Bizim yetişme tarzımız farklı. Allah'ın izniyle bunlara hiç fırsat vermeden, Isparta'nın bugüne kadar olduğu gibi yine kalkınmadan, demokrasiden yana tavır alacağına inanıyorum."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerinin sonunda, Isparta'dan rekor oy beklediğini dile getirdi.



CHP ADAYI İNCE İLE GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran mitingleri kapsamında, Isparta'dan sonra Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda binlerce partililere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirerek, “Seçimler için meydanlara çıkan adayları görüyorsunuz değil mi?. Ne diyorlar ülkemizin menfaatine, milletimizin hayrına bir şey söylediklerinizi duyan var mı?. Ana Muhalefet Partisinin Cumhurbaşkanı adayı başka, projeleri açıklayan kişi başka nasıl iş bu. Cumhurbaşkanı adayı kös kös otuyor. Genel Başkanları çıkmış proje açıklıyor. Yahu o mu idare edecek o memleketi. Eğer o idare edecekse bay Kemal aday olsaydı, niye olmadı. Fakat adayları ne diyordu. Bir kere çıktın yenildin. İki kere çıktın yenildin. Üç kere çıktın yenildin. Dört kere çıktın yenildin. Yenildin, yenildin, yenildin. Hala duruyorsun ya. Öyle diyordu. Bu nasıl iştir. Sonunda aday oldu. E şimdi de beyannameyi o açıklıyor. Ya niye Cumhurbaşkanı adayınız açıklamıyor da, o açıklıyor. Projeler kimin projesi, Cumhurbaşkanı adayının projeleri nerede yok. Ya o mu idare edecek, o mu idare edecek belli değil” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek,



'DAVUL BİRİNİN BOYNUNDA, TOKMAK DİĞERİNİN ELİNDE'



"Kaybedeceğini bildiği için milletin karşısına aday olarak çıkmaya yüreği yetmeyen Ana Muhalefetin başındaki zat, partisinin koltuğunu da bırakmadığı için işte bu garabetleri yaşıyoruz. Davulu birinin boyna asıp, tokmağı diğerinin eline vererek ülke yönetmeye talip olunur mu? Ya. Partinizi emanet etmediğiniz kişi milletin karşısına çıkartıp, Türkiye’yi buna emanet edin. Bu nasıl iştir. Türkiye sizin partinizden daha mı kıymetsiz. Siz milletle dalga mı geçiyorsunuz. Bu kafayla zaten milletimiz bunlara ülke emanet etmezler” diye konuştu.







'VAKİT BALIKESİR VAKTİ, VAKİT TÜRKİYE VAKTİ'



Stadyumda kalabamlığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim bir davamız var, bir hayalimiz var. Biz millet olarak bu topraklarda hep güzel başlangıçlar yaptık. Malazgirt'te Sultan Alparslan ile güzel bir başlangıç yaptık, İznik'te Selçuklu ile güzel bir başlangıç yaptık, Söğüt'te Osmanlı ile güzel bir başlangıç yaptık, Ankara'da Cumhuriyet ile güzel bir başlangıç yaptık, 1950'de çok partili hayata geçerek güzel bir demokrasi başlangıcı yaptık. 16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık. 15 Temmuz'da milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak konusunda güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi de 24 Haziran'a yeni yönetim sistemimizle güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz. Şimdi sizlere soruyorum, 24 Haziran'da güçlü Meclis için Cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız?. Vakit Balıkesir vakti, vakit Türkiye vakti. İnşallah sizlerin desteğiyle, irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak” dedi.



'25 KATRİLYON DEĞERİNDE YATIRIM YAPILDI'



Balıkesir'in Türkiye'nin vitrinlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, bunun için son 16 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Balıkesir’e 25 katrilyon değerinde yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, “Konuşuyorlar. Laf ola beri gele. Bunlar daha çırak bile değil, çırak. Biz, yol aldık, yol. Çıraklığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bıraktık. Ondan sonra Başbakanlıkta kalfalık, Cumhurbaşkanlığında ustalık ve muhteşem kadromuzla hamdolsun Türkiye’mizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşıdık" diyerek AK Parti iktidarı döneminde yapılan yatırımları anlattı.



AYŞE, FATMA KARDEŞİM, AHMEDİM, MEHMEDİM 24 HAZİRANDA SANDIKTA SİZE ÖYLE BİR OSMANLI TOKADI ATACAK Kİ'



1915 Çanakkale Köprüsü ile İstanbul'u Trakya üzerinden kuzey Ege'ye bağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, “Gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez, ömrün. Evelallah benim Ayşe kardeşlerim, Fatma kardeşlerim, Ahmedim, Mehmedim 24 Haziran'da sandıkta size öyle bir Osmanlı tokadı atacak ki buna fırsat bile bulamazsınız. Biz süratle inşallah 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden inşallah Balıkesir'e gelişi halledeceğiz. Otoyol Balıkesir'de İstanbul-İzmir Otoyoluna bağlanacak. Halen Çanakkale 1915 Köprüsü ve bağlantı yollarıyla birlikte 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale bölümünün yapımı sürüyor. Bu projeyle Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe de kısalıyor” diye konuştu.



'BUGÜNE KADAR HİÇ BİRİNE EYVALLAH DEMEDİK'



Erdoğan, konuşmasının devamında, "Siyasette rekabet iyidir. Tabi bu rekabetin milletimize, memleketimize daha çok hizmet vermek için yapılıyor olması gerekir. Türkiyemizi özellikle 1994 yılındaki İstanbul Belediye Başkanlığımızdan biliriz. Ne söylediğimizi, ne yaptığımızı nelerle ve kimlerle mücadele ettiğimizi sizler iyi bilirsiniz. Ülkemizi bugüne getirene kadar, vesayet odaklarından terör örgütlerine, darbecilerden uluslararası güçlere kadar çok farklı kesimlerin saldırılarına maruz kaldık. 'Davos'ta 'one minute' dedik, dünya hareketlendi. Ardından 'dünya beşten büyüktür' dedik, yine dünya hareketlendi. Niye? Çünkü bir adaletsizlik vardı, bir haksızlık vardı. Niye 'one minute' dedik. Çünkü oradaki moderatör terbiyesizlik yapıyordu. Çünkü o çocukları öldürmesini gayet iyi bilen siyonistlere karşı oradaki temsilcisini savunuyordu. Biz o çocukları öldürenlere karşı dik durmak zorundaydık. Biz kim olursa olsun her zaman haklının, hakikatin yanında olacağız. Bugüne kadar hiç birine 'eyvallah' demedik. Önce Allahımıza güvenerek, ardından milletimize el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi üç buçuk kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de iradeyi de tasdiği de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk" dedi.



'BUNLARA 5 TANE KOYUN VERİN, KAYBEDİR GELİRLER'



Erdoğan, "Yerli marka otomobil projesinin ne olduğuna dair hiçbir fikri olmayan bir zatın çıkıp, ‘Ben, bu projeyi iptal ettireceğim’ " dediğini belirter, "Sebep olarak da benimle ilgili ne diyor? '20 yıl geride kalmış bir proje' diyor. Halbuki bu işi takip eden bakanlığımıza veya projede yer alan firmalardan birine gitse, yerli marka otomobil projesinin geleceğin teknolojisine göre tasarlandığını öğrenecek. Ama onun derdi zaten bu değil. Çünkü bunlar sadece yıkmayı bilir, yasaklamayı, engellemeyi bilir. Yapmaktan, ön açmaktan hiç anlamazlar. Türkiye'ye otomotiv ihracatından giren rakamın 30 milyar doların üzerinde. Ben ne diyeyim? Bunların ismini anmak bile bana zor geliyor. Bilmiyorlar. Bunlara 5 tane koyun verin, kaybedip gelirler. En çok da gönül yıkmayı bilirler. İşlerine gelmeyince önlerine çıkana bağırır, çağırır, hakaret eder, sonra da hiçbir şey yokmuş gibi sırıtarak yollarına giderler. Aynı kişiyi Amerika'dan telefonla arayıp işletmişler. Ondan da haberi yok. Çok enteresan. Söylediği tüm bilgiler, tüm rakamlar yanlış. Bak yine söylüyorum bu meydandan, eğer samimiysen, eğer dürüstsen Milli İstihbarat Teşkilatımıza başvur. Sana bu bilgiyi aktaran kim, Amerika mı, Amerika'nın yetkilileri mi? Söyle, açıkla. Yalan söylüyor. Yok böyle bir şey. Sen kimsin ki Amerika'nın yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Hayatları böyle” dedi.



'ADAMLARIN HAYATI YALAN ÜZERİNE KURULU'



Diğer adayları eleştiren Erdoğan, "Bir yanda genel başkanlık koltuğunda oturan aslı, diğer yanda sahaya sürdükleri karikatürü gece gündüz aynı yalanları tekrarlayıp duruyorlar. İnşallah yeni dönemin ülkemize en büyük kazanımlarından biri de işte bu köhne siyaset anlayışını kökünden kazıyıp atmak olacak. 24 Haziran eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır. Yeni dönemde terör sevicilere, sadece takoz olmayı siyaset sananlara artık yer yok, artık dönem millete söyleyecek sözü sunacak projesi olanın dönemidir, artık dönem milletin değerleriyle beklentileriyle dalga geçenlerin değil. Bunlara saygı duyanların olduğu dönemdir. Artık dönem millete hizmet edebilecek siyasetçilerin kadroların dönemidir.” ifadelerini kullandı.



'İŞTE O ZAMAN BUNLARIN ARKASINDA CHP ZİHNİYETİ VARDI'



27 Mayıs tarihinin önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk Demokrasisi’nin kara günlerinden biri. Tam 58 yıl önce bugün milletin oylarıyla işbaşına gelen bir hükümet darbeyle devrildi. Darbeciler sadece milli iradeyi çiğneyip geçmekle kalmadılar. Tarihimizin en utanç veren cinayetine imza attılar. Türkiye’nin başbakanı tamamı deli saçma ithamlarla idam sehpasına çıkarıldı. Menderes’i asanlar ilmiği sadece onun boynuna değil, tüm milletimizin iradesine geçirdiler. İşte o zaman bunların arkasında yine CHP zihniyeti vardı. Buradan rahmetli Menderes ve onunla birlikte idam edilen Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu’yu bir kez daha rahmetle yaad ediyorum. Aziz hatıraları demokrasimize neden daha çok sahip çıkmamızın cevapları olarak milletimizin vicdanında yaşamayı sürdürecektir. Türkiye’de darbeler asla rast gele yapılmaz. Hepsinin bir sebebi vardır. Hatta hepsinin sebebi aynıdır. Türkiye ne zaman demokraside ekonomide atağa kalksa, zemini hazırlanıyor. Bir darbe ve muhtıra ile önü kesiliyor. 70’de bunu yaşadık, 1980’de, 1997’de bunu yaşadık. 27 Nisan 2007’de elektronik muhtıra ile başlayan 17-25 Aralık’ta süren, 15 Temmuz’da kanlı darbe girişimiyle benzer sıkıntılara maruz kaldık. Artık devir eski devir değil. 15 Temmuz’da F16’lar, helikopter, tank, toplarla saldırdılar. Milletim onların önünde eğilmedi. Ne dedi; “İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür”. Bugüne kadar bu kardeşiniz ve bizler beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda ruku ve secdede eğiliriz. İçeriden yıkamadıkları Türkiye’yi dışarıdan kuşatma çabalarını da aynı planın çabası olarak görüyorum. Milletimizle birlikte bu teşebbüslerin hepsini de bozguna uğrattık. Mesele Türkiye’nin ülkesi ve milletiyle birliği beraberliği geleceği meselesidir" diye konuştu.



‘HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ’



Rabia işareti yaparak, vatandaşlarla 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ifadelerini söyleyen Başbakan Erdoğan, "Bu dört ilkeye sıkı sıkı sahip çıkmadan geleceğimize güvenle bakamayız. Türkiye'nin başında dolanan kara bulutları ancak bu şekilde dağıtabiliriz ama bunun için de ne yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, unutmayın, hepimiz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılarak bir olacağız ve bunu başardığımız anda bizi kimse yıkamaz. Ama gel gör ki bakıyorsun Müslüman Müslüman kanı emiyor. İşte Yunus'un dediği gibi, biz yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz, buna dikkat edeceğiz.” dedi.



Seçimlere Cumhur ittifakı ile girdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biliyorsunuz, seçimlere Cumhur İttifakı ile gidiyoruz. Bunun için yerli ve milli siyaset ülkemizi demokraside ve ekonomide güçlendirecektir. Partimize adını verdiğimiz adalet ve kalkınma kavramları siyasetimizin ruhunu ifade ediyor. Bugüne kadar attığımız adımlarla siyaseti normalleştirmeyi, milletimizin arasındaki kardeşliği yüceltmeyi, ülkemizi her alanda muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımayı hedefledik. En zor şartlarda dahi demokrasiden, hukuk devletinden, milli iradenin üstünlüğü anlayışından taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. AK Parti'nin 16 yıllık iktidarında tek bir Allah'ın kulu çıkıp bireysel özgürlüğünün sınırlandığını, haklarının elinden alındığını, zulme maruz kaldığını söyleyemez." diye konuştu.



‘ÖYLEYSE BU İŞ ALLAH'IN İZNİYLE BİTTİ’



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, "Balıkesir, milletimizin birliğini, dirliğini daim kılmak için 24 Haziran'da güçlü Meclis çağrımıza destek veriyor musunuz? Bayrağımızın göklerde hep dalgalanması, ezanlarımızın semalarda hep yankılanması için güçlü hükümet çağrımıza destek veriyor musunuz? Devletimizin hep payidar olması, yurdumuzda güven ve huzur içinde ilelebet yaşayabilmesi için güçlü Türkiye çağrımıza destek veriyor musunuz? Öyleyse vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Balıkesir'den yükselen bu sesle Türkiye vakti diyor muyuz?" diye sordu. Vatandaşlardan olumlu yanıt alması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyleyse bu iş Allah'ın izniyle bitti." dedi.



Konuşmasının sonunda vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısının sözlerini söyleyen Erdoğan, "Gününüz kutlu olsun, Ramazanı Şerifiniz mübarek olsun. 24 Haziran şimdiden hayırlı olsun diyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Balıkesir Valiliğini ziyaret etti. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mitingin ardından vatandaşlarla birlikte toplu iftar yaptı.



