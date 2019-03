Erdoğan: HDP, İstiklal Marşı'mızın, bayrağımızın düşmanıdır

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/AĞRI, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'daki konuşmasında HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "HDP; İstiklal Marşı'mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Bunlar, hiçbir Kürt kardeşimin sorunuyla ilgilenmedi. Onlardan böyle bir insani tavır da bekleyemeyiz. Bunlara farklı bir dersi 31 Mart'ta verelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmalar kapsamında, AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılmak üzere, Ağrı'ya geldi. Hani Baba Bulvarı'nda toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan için oy istedi. Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Belediye başkanını seçeceksin ondan sonra da burada çalışmayıp, çekip, Ankara'ya gidecek. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna saygısızlıktır. Bunları yaşadık mı? Yaşadık. Belediye başkanı seçilen zat geldi, bu defa gitti Muş'a. Orda da durmayacak. İnşallah seçimde kazanamayacak; ama orada da durmayacak. Seçimden sonra oradan çekip, başka yere gidecek. Demokrasi bu değil, halkına hizmet bu değil. Biz halkını sevenin halkıyla beraber olmasını yaşamasını istiyoruz" diye konuştu.

'BUNLARIN DERDİ, ÜLKEDE HUZURU KAÇIRMAK'

Kente yapılan yatırımları anlatan Erdoğan, "Bay Kemal ne diyor? '17 yıldır ne yaptınız?' Ben sadece Ağrı'yı söyledim. 12 katrilyonluk yatırım yaptık bay Kemal. Zaten Ağrı'ya kaç kere geldin, burada ne oluyor, ne bitiyor haberin var mı? Hatay'a 6 baraj yaptık. Bay Kemal diyor ki Hatay'a gitmiş, 'Burada baraj var mı?' Hatay belediye başkanı da onun gibi cambaz. Hatay'ın belediye başkanı 'Burada baraj yok ki' diyor. Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP, baraj yaparsın, karşı çıkar. HDP, baraja karşı çıkar. Biz bunların hiçbirini dinlemedik, yolumuza devam ediyoruz. Barajımız olacak ki vatandaşımın içme suyu olsun. Barajımız olacak ki vatandaşımızın kullanma suyu olsun. Bunların derdi, bu ülkede başka, bu ülkede huzuru kaçırmak. Milletimin refahına, huzuruna bunlar düşman. Birlik, beraberlik, böyle bir şey istemiyor bunlar" dedi.

'DEVLETİMİZİ ASLA BÖLEMEYECEKLER'

Konuşmasında HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Her kim birliğimize saldırıyorsa hedefi, evlatlarımızın geleceğini karartmaktır. Ezanımıza, bayrağımıza, değerlerimize saldırıyorsa İstiklal Marşı'mıza saldırıyorsa hedefi, bize saldırmaktır. Dün İstanbul Adalar'da HDP'li birisi, İstiklal Marşı okunuyor, Bay Kemal de orada arkadaşları da orada. Bu efendi, İstiklal Marşı söylemiyor; çünkü HDP, İstiklal Marşı'mızın düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı göremezsiniz. Bu ülkede Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e düşürmek isteyenlerle lütfen beraber olmayınız. Bizim Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Abaza, Roman böyle bir derdimiz yok. Biz yaratılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Kürtçülük yaptığını söyleyenler, bu ülkeyle düşman. Devletimizi asla bölemeyecekler. Bugün ister Irak'ta ister Suriye'de olsun nerede bir Kürt kardeşimiz varsa başı sıkıştığında ilk akıllarına gelen yer Türkiye'dir. Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşimizi biz ağırlıyoruz. Zulümden kaçarak, ülkemize gelen milyonlarca insanın kökenini, meşrebini sormadık. Irak'ta, Suriye'de yaralanan, ambulansla gelenler; 'Bu Türk mü, Arap mı, Kürt mü?', incelemedik. Hepsinin de yarasını sardık, bağrımıza bastık. Devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine ipotek koyduklarını sanıyor. Batıda CHP, adı İYİ, kendisi karışık partiye, Saadet'e peşkeş çekiyor."

'BU RUHU AYAKTA TUTALIM'

HDP'nin, Kürtlerin sorunlarıyla ilgilenmediğini dile getiren Erdoğan, "Diyarbakır Belediyesi önünde Kürt kardeşlerim, evlerinden kaçırılan kızları için çadır kurup, ağlamadılar mı? Başbakanlığım döneminde gelip, beni de ziyaret ettiler. Bunlar hiçbir Kürt kardeşimin sorunuyla ilgilenmediler. Onlardan böyle bir insani tavır da bekleyemeyiz. Bunlara farklı bir dersi 31 Mart'ta verelim. Bir kadın da söylüyor, 'Biz sırtımızı PKK, YPG, PYD'ye dayadık'. Kadına bak. Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Farkımız bu ve inşallah kararlılıkla gideceğiz. Dün İstanbul'da 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'daydı. Bir önceki gün Ankara'da 450 bin kişi hipodromdaydı. Bu ruhu ayakta tutalım, diri tutalım. Buradan Muş'a geçiyoruz. Muş'a, Ağrı'nın selamlarını götürüyorum. Bugüne kadar hiçbir zorbalığa baş eğmeyen Ağrı, bunlara da hak ettikleri tokadı sandıkta vuracaktır. Doğu'daki sınırlarımızı koruyan serhat şehrimiz Ağrı, Ağrı Dağı'nın zirvesinden 4 ülkeyi seyreden bu şehrin tercihi, vizyondan gelişmeden kalkınmadan yana olacaktır" diye konuştu.

'KULLANILMAYAN HER OY, BAŞKALARININ TERCİHLERİNE TESLİM OLMAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda halkı 31 Mart'ta sandık başına gitmeye davet ederek, "Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Ağrı'nın dışındaki Ağrılılara da telefon açmayı unutmayın. Deyin ki 'Bizim için sandığa gidin'. Oylarınızı muhakkak kullanın. Kullanılmayan her oy, başkalarının tercihlerine teslim olmaktır. Bu ülkenin her bir vatandaşı, kendi tercihini yapma salahiyetine sahiptir. Sandık başına gidenler, kendilerinin, ülkelerinin gelecekteki istikametini de belirlemiş olacaktır. Seçimden sonra pişman olmamak için tercihimiz doğrultusunda oyumuzu kullanmalıyız" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını, mitingin düzenlendiği alanın yanında bulunan CHP İl Başkanlığı'nın balkonunda, partinin belediye başkanı adayı Ahmet Meriç'in yanındakilerle bir süre dinlediği görüldü.

FOTOĞRAFLI