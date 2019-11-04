Erdoğan, hastanedeki eski Adalet Bakanı Kazan'ı ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memorial Hastanesi'nde tedavi gören eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ve hastanede yatan bazı hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaneye girişinde vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.