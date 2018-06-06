Erdoğan: Ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeyde (Geniş haber)  

Nursima KESKİN / ANKARA ,() - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde kur ve faizler üzerinden oynanan oyunla ekonominin sabote edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum: Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, para ve altınlarınızı bankalara katılım şirketlerine yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun" dedi.

"BU DÜNYADA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ MAĞDUR OLMASIN DİYE GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Ticaret Odasının şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, "Şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve gazilerimize hem millet hem devlet olarak tüm imkanlarımızla sahip çıkıyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükafatı yarın hak katında alacaktır. Biz sadece bu dünyada şehit yakınları ve gazilerimiz mağdur olmasın diye gayret gösteriyoruz. Onların emanetine gazilerimizin fedakarlığına layık olmak için yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Kimi terbiyesizler elbette çıkabilir. eksikler aksaklıklar çıkabilir. Bu sorunlar çözülür. Gittiğimiz yerlerde şehit aileleri ve gazilerimizin el üstünde tutulduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"BUNLARIN DERDİ ERDOĞAN’I ÇÖKERTEBİLİR MİYİZ? ÇÖKERTEMEYECEKSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz 16 yılda ortaya koyduğu ekonomi performansıyla dünya çapında bir model olduğunu kaydederek son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan oyunla ekonominin bir kez daha sabote edilmeye çalışıldığını bildirdi. Türkiye’nin ekonomi adına en küçük sıkıntısı olmadığını vurgulayan Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarını eleştirerek şöyle konuştu: "Son günlerde kurlar ve faizler üzerinden oynanan bir oyun ile ekonomimiz bir kez daha sabote edilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin ne gelirlerinde ne giderlerinde ne borçlanmasında ne borçlarını ödemesinde en küçük bir sıkıntısı yoktur. Tam tersine makro rakamlar açısından baktığımızda Türkiye, bırakın gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerin çoğunun ilerisinde bir fotoğrafa sahiptir. Bütçe açığımızdan borç stokumuza döviz varlığımızın borçları karşılama oranından bankacılılık sektörünün sermaye yeterlilik oranına büyüme rakamlarına kadar ekonomi ile ilgili ne kadar gösterge varsa hepsi de çok iyi bir düzeydedir. İlk çeyrek büyüme rakamları açıklanacak göreceğiz bakalım Türkiye büyüyor mu küçülüyor mu? Ekonomimize göre değil ülkemiz aleyhinde oluşturulan havayı körüklemek için açıklamalar yapan kredi derecelendirme kuruluşları büyüme rakamlarımızı görünce bakalım mahcup olacaklar mı? Bunların derdi 24 Haziran. Acaba Ak Parti'yi Erdoğan çökertebilir miyiz? Ama çökertemeyecekler başaramayacaklar. İhracatımız 36 milyar dolardan 166 milyar dolara rekor kırdı. Bu yıl hedef inşallah 40 milyon turisti ağırlayacağız. Öyle kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri oranlarla bir yere gidemezler. Komşumuz Yunanistan’da bunlar batmış çökmüşler, sen onun notunu yükseltmekle kurtarıyor musun?"

"TÜM VATANDAŞLARIMA SESLENİYORUM: YASTIK ALTINDAKİ PARA VE ALTINLARI SİSTEME SOKUN"

Ekonominin 24 Haziran’dan sonra yükselişe geçeceği müjdesini veren Erdoğan, "Kur, faiz ve enflasyon sarmalıyla bozulmak istenen ekonomimizi 24 Haziran’ın ardından yeni ve çok daha iyi yükselişe geçecektir onun müjdesini veriyorum. Seçimlerin hemen ardından bu konuda kolları sıvayacak gayret göstereceğiz. Tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Evinizde yastık altında tuttuğunuz dövizlerinizi, para ve altınlarınızı bankalara katılım şirketlerine yatırarak sisteme sokun ve ülkemizin büyümesine hep beraber katkıda bulunun. Biz varlık barışını bunun için çıkardık. Türkiye’nin kayıt dışı ekonomi ile yürütülmediğini ifade ediyoruz. Kaynağa ihtiyacı var. En büyük kaynak milletimizin iş adamlarımızın sanayi tüccarın kendisidir" ifadelerini kullandı.



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