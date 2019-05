Erdoğan: Demokrasiyi güçlendirecek adım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti’nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızın ve yapılan usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları düzeltmenin peşindeyiz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasiyi güçlendirecek adım olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeniden TBMM çalışmalarına ağırlık ermeye başlayacaklarını belirten Erdoğan, ramazan ayının önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Bu mübarek günlerde, Müslüman kanı döken İsrail gibi, Esed rejimi gibi, Sisi gibi, bölücü terör örgütü gibi katil yapılara, samimi olarak kalbimizle buğz edemiyor, elimizle de yapabileceklerimizi yapamıyorsak, ramazan boşa geçiyor demektir. Ülkemizi ve milletimizi kuşatmaya çalışanlara karşı tek yumruk, tek yürek, tek vücut olamıyorsak ramazandan nasibimizi yeterince alamadık demektir. Rabbim bu mübarek günlerde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında oluşturmaya çalıştığımız Türkiye ortak paydası altında, 82 milyon olarak kucaklaşmayı nasip etsin" diye konuştu.

'BU İŞLER ACELEYE GELMEZ'

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 59 il mitingi yaptıklarını, İstanbul'un 28, Ankara’nın 11 ilçesinde de programlar düzenlediğini anımsatarak, "Emeğimizin karşılığını da hamd olsun aldık. Toplam oylarda yüzde 51,7 ve belediye başkanlığı sayısına göre de, yüzde 54,2 düzeyinde başarı kazandık. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758’inin sorumluluğunu vermiştir. Büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak kaybettiğimiz belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Bu başarısızlığa yol açan sebepleri genel merkezimizden il teşkilatımıza, adaylarımızdan milletvekillerimize kadar, teker teker tespit edecek ve gereğini yerine getireceğiz. Bu işler aceleye gelmez, tespiti ne kadar sağlıklı yaparsak, çözümü de o derece güçlü ve kalıcı olarak hayata geçirebiliriz" açıklamasında bulundu.

'15 BİN SEÇMENİN İRADESİ GASP EDİLMİŞTİR'

Erdoğan, seçimin ardından tartışmaların sürdüğünü aktararak, seçimlerin en tartışmalı konusunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, İstanbul'da seçimi önce yaklaşık 25-28 bin arasında bir farkla AK Parti’nin kaybettiğinin ilan edildiğine işaret ederek, "Biz milli iradeye, seçim ve sandık sonuçlarına olan teslimiyetimiz sebebiyle, bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. Gerek seçim gecesi yaptığımız basın toplantısında, gerekse balkon konuşmasında bu durumu ifade ettik. İlerleyen günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla, ilçe birleştirme tutanaklarıyla, geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka manzara çıktı. Bu süreçte AK Parti’ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da, önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça bellidir. Çünkü hatalar, yanlışlar diğer partilerde aynı oranda yapılmamış, sadece AK Parti’nin oylarında belirgin bir farklılık ortaya çıkmıştı" dedi.

'MİLLETİMİZ BİZDEN HESAP SORAR'

Seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar tespit ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçe ve il seçim kurulları itirazlarının ardından konuyu YSK’ya taşıdıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız her itirazın gerisinde, inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Şayet aradaki fark yarı yarıya azalmamış olsaydı, mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Fakat gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran hukuksuzluğu, daha vahim bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçimden sonra yaşanan sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar. Sadece iptal oylarının sayımı ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir. Birileri suyu bulandırarak balık avına çıktıkları intibaına kapıldı. İstanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden 20 bine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen, kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanlarından seçilmesi şüphelerimizi daha da artırdı. Seçim öncesinden başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu bu noktaya getirdiği anlaşılıyor."

'GASP EDİLEN HAKLARIMIZI DÜZELTMENİN PEŞİNDEYİZ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar, mazur görülebilir. Ama sandık kurulu üyelerinin, hele hele başkanlarının neredeyse üçte birinin kanuna aykırı atanmış olmasının, iptal edilen oyların büyük bölümünün AK Parti’ye ait çıkmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez. Bu inançla hukuk mücadelemizi seçim kanunumuz çerçevesinde dün akşama kadar sürdürdük. Yoksa AK Parti’nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yapılan usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları düzeltmenin peşindeyiz. Şayet durum tam tersi olsaydı, yani AK Parti az farkla seçimi kazanmış gözüküp, ardından fark yarı yarıya azalsaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi, inanın bana, ensemizde boza pişiriliyor olurdu. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmediklerini bırakmayacak olanların şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarındaki ikiyüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLİ İRADEYE SAYGININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİK'

Erdoğan, YSK’nın bütün belgeleri inceleyerek, siyasi parti temsilcilerini dinleyerek kararını ortaya koyduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran 2019 Pazar günü yenileneceğini kaydetti. Erdoğan, "Kararın ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasın diliyoruz. Bu kararı siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. Şayet Yüksek Seçim Kurulu, tam tersi yönde karar verseydi, daha önce defalarca ilan ettiğimiz gibi, biz yine buna uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. Türkiye’de demokrasiyi ayağa kaldıran, tüm kurum ve kurullarıyla işler hale getiren parti biziz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasiyi güçlendirecek adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

'ÖNCE HERKES HADDİNİ BİLECEK'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi hakkında TÜSİAD’ın yaptığı açıklamaya isim vermeden değinen Erdoğan, "Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla, ülkenizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde, sizler burada seçim hukukun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız, bunlar normalleşmeyi getirmez, anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapıyor. Ekonomiyle mi uğraşıyorsunuz, iş adamı mısınız? Sen, işini yap, sana düşeni sandığında git kullan. Ama kalkıp da seçim yargısının vermiş olduğu karara müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız, bu sizin de nerede olduğunuzu, nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Müsaade edin de bizim de size bakışımız ona göre değişecektir" şeklinde konuştu.

'BU ÇABALAR SONUÇSUZ KALMAYA MAHKUMDUR'

Ekonomide tüm göstergelerin iyiye doğru gittiğini, ümit verici kıpırdanmaların yaşandığını, ihracatın ve istihdamın arttığını, yatırımcıların ise arayış içinde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur-faiz-enflasyon şer üçgenine ülkemizi hapsedip, ekonomik olarak çökertme gayretlerinden elbette vazgeçmeyeceklerdir. Siyasi ve ekonomik yaptırım tehditleri ile bizi taciz etmekten geri durmayacaklardır. Ama biz yönümüzü geleceğe çevirip, elimizdeki imkanları üretime-yatırıma-istihdama kullanırsak bu çabalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur" dedi.

'ONLAR İÇİN GEREĞİNİ YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Sadece AK Parti’ye oy verenlerin değil, tercihlerini başka partilerden yana kullananların da umutlarının AK Parti’de olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bu vatandaşlarımız da ülkemizin ve milletimizin sorunlarını çözebilecek formülün de, iradenin de, gücün de sadece partimizde bulunduğunu biliyor. Bize düşen milletimizin gönlündeki bu sevgiyle aramıza giren engelleri kaldırmaktır. Bunun için gönüllere girmekten, mütevazi olmaktan, kibirden uzak durmaktan, samimiyetle çalışmakla kul hakkından, yetim hakkından, emaneti ehline vermekten söz ediyoruz. Söylediğimiz her şeye samimiyetle inanıyor, onun için ısrarla tekrar ediyoruz. Buna rağmen hala millete tepeden bakan, kibrinden yanına yaklaşılmayan, milletle arasına duvar ören varsa başının ellerinin arasına alsın ve derin derin muhasebe yapsın. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini kendileri yapmazlarsa, biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız. Ona rağmen bu partiye en küçük bir katkı veren herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."

'AK PARTİ İNSAN KAZANMA HAREKETİDİR'

Erdoğan, AK Parti'nin insan kazanma hareketi olduğunu vurgulayarak "Ahde vefa bizim siyaset geleneğimizin en başta gelen ilkelerinden biridir. Ama aynı zamanda hiç kimsenin bu kutlu çatıya zarar verme, kendi çıkarlarını davaya hizmetin önüne koyma hakkı da yoktur. Böyle bir durumda bizim tercihimiz her zaman ihtiraslı bireylerin zaafından değil, kadim olan davanın selametinden yana olur, yana olacaktır. Önümüzdeki dönemde tüm arkadaşlarım, hallerini, hareketlerini, çalışmalarını, duruşlarını, sözlerini bu çerçevede gözden geçirip, kendini derleyip toplamasını istiyorum. Milletimizin umudunu boşa çıkaracak bir vebalin altına hiçbir arkadaşımızın bilerek girmeyeceğine inanıyorum" dedi.

'MİLLETİMİZLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ'

Ramazan ayının ardından AK Parti’ye seçimlerde en yüksek oy veren il ve ilçelere teşekkür ziyaretleri yapacağını ifade eden Erdoğan, "Bu ziyaretlerde milletimizle yüz yüze, görüşeceğiz" diye konuştu.



