Erdoğan'dan Ünlüoğlu'nun eşine taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ı arayarak, taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede taziye dileklerini ileten Erdoğan, Tarık Ünlüoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.